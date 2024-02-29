Türk Telekom ve Ericsson’dan 6G iş birliği: Kablosuz iletişim teknolojisinde öncü rol üstlenecek

“Türkiye’nin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom olarak, yeni nesil iletişim teknolojileri alanında iş birliklerimiz sürerken, şimdi de 6G alanındaki çalışmalarımıza, ulusal ve uluslararası projelerde yer alarak 6G ekosistemini ve uygulama alanlarını geliştirmeyi dahil ettik. Bu çalışmalarda Ericsson Research ile birlikte yol almak ve bu önemli alanı birlikte keşfetmek bizim için çok değerli. Bu iş birliği ile ülkemizin dijital dönüşümüne ivme kazandırmayı ve küresel alanda 6G’nin geliştirilmesi ve uygulanmasına liderlik etmeyi hedefliyoruz. Ülkemizi, teknoloji alanında tüketen değil üreten ve ürettiği yüksek teknolojiyi ihraç eden bir ülke konumuna taşımak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”