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Teknoloji

Türk Telekom ve Ericsson’dan 6G iş birliği: Kablosuz iletişim teknolojisinde öncü rol üstlenecek

Türk Telekom ve Ericsson, GSMA Mobil Dünya Kongresi kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Türk Telekom CEO’su Ümit Önal ve Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın’ın katılımıyla İyi Niyet Sözleşmesi imzaladı. Türk Telekom, imzalanan sözleşme ile 6G projeleri geliştirecek. Her iki şirket, 6G ekosistemini ve uygulama alanları konusunda stratejik iş birliği yaparak, yürüttükleri araştırma ve geliştirme projeleriyle geleceğin kablosuz iletişim teknolojisinin gelişiminde öncü rol üstlenecek.

Seda Ekinci
Seda Ekinci
16:50 - 29/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 16:51 - 29/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Türk Telekom ve Ericsson’dan 6G araştırma çalışmaları konusunda iş birliği
Türk Telekom ve Ericsson’dan 6G araştırma çalışmaları konusunda iş birliği
Türk Telekom, dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Ericsson (NASDAQ: ERIC) ile 6G projeleri için önemli bir iş birliğine imza attı.
İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi’ne katılan iki şirket 6G konusunda projeler geliştirmek üzere İyi Niyet Sözleşmesi İmzaladı.

Türk Telekom ve Ericsson bu kapsamda 6G konusundaki stratejik alanlarda güçlerini birleştirirken
Ericsson'un 16 küresel araştırma merkezinden biri olan ve Orta Doğu ve Afrika Pazar Bölgesi'ndeki (MMEA) tek merkez olan İstanbul'daki araştırma tesisi, iki şirketin Türkiye ve uluslararası alanlarda birlikte gerçekleştirecekleri araştırma ve geliştirme projeleriyle geleceğin kablosuz iletişim teknolojisinin gelişiminde öncü rol üstlenmeyi amaçlıyor.
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal 
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal konuyla ilgili şöyle konuştu;
  • “Türkiye’nin dijital dönüşümünün lideri Türk Telekom olarak, yeni nesil iletişim teknolojileri alanında iş birliklerimiz sürerken, şimdi de 6G alanındaki çalışmalarımıza, ulusal ve uluslararası projelerde yer alarak 6G ekosistemini ve uygulama alanlarını geliştirmeyi dahil ettik. Bu çalışmalarda Ericsson Research ile birlikte yol almak ve bu önemli alanı birlikte keşfetmek bizim için çok değerli. Bu iş birliği ile ülkemizin dijital dönüşümüne ivme kazandırmayı ve küresel alanda 6G’nin geliştirilmesi ve uygulanmasına liderlik etmeyi hedefliyoruz. Ülkemizi, teknoloji alanında tüketen değil üreten ve ürettiği yüksek teknolojiyi ihraç eden bir ülke konumuna taşımak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.”
Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın
Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın, konuyla ilgili olarak şunları söyledi;
  • “6G teknolojisinin keşfedilmesiyle AR-GE çalışmalarına katkıda bulunma ve hız kazandırma konusundaki uzmanlığımızı birleştirmek üzere Türk Telekom ile iyi niyet sözleşmesi imzalamaktan mutluluk duyuyoruz. 6G'nin yaşam ve etkileşim şeklimizi değiştirmesi beklerken, bu teknolojinin tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için ortak iş birliğimizin şart olduğuna inanıyoruz. Bu iyi niyet sözleşmesinin daha fazla yenilik ve ilerleme için bir mihenk taşı olacağından eminiz.”

ULAK Haberleşme ile Türk Telekom 4.5G ve 5G teknolojilerinde güçlerini birleştirdi
ULAK Haberleşme ile Türk Telekom 4.5G ve 5G teknolojilerinde güçlerini birleştirdi

Türkiye’nin 5G ve ötesi için milli iletişim gücü ULAK Haberleşme ile dijital dönüşüme liderlik eden Türk Telekom, 4.5G ve 5G teknolojilerinde çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yerli ve milli olarak ürettiği 4.5G baz istasyonlarını Türkiye’nin hemen her noktasında konumlandırmış olan ULAK Haberleşme ile 4.5G mobil şebeke yaygınlaştırmaları için ortak çalışmalara başlayan Türk Telekom, 2024 yılında da 4.5G yatırımlarını sürdürüyor. Türkiye’nin lider kurumları, 5G alanında genişletilen iş birliklerini, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın katılımıyla, İspanya’nın Barcelona kentinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde duyurdu.


#Türk Telekom
#Ericsson
#Işıl Yalçın
#Ümit Önal
34 dakika önce
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