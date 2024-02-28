Türk Telekom ve Nokia’dan GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde güçlü iş birliği

“Uzun süredir iş birliği içinde olduğumuz Türk Telekom ile birlikte Türkiye'de dijital dönüşümü daha da desteklemek ve 5G, 5G-Advanced ve 6G için bir ekosistem oluşturmak için inovasyona devam ettiğimizden dolayı heyecanlıyız. Büyük müşterilerimizle birlikte, 6G yeniliğinde öncü olmayı hedefliyoruz. Dijital teknolojiler, hem sektörler arası ekonomik rekabet gücü hem de sürdürülebilirlik açısından kilit öneme sahip. Bugün odaklandığımız nokta 5G olsa da 5G-Advanced'a giden net bir yol haritamız var ve 6G araştırmalarında da öncülük ediyoruz”