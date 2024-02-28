Türk Telekom ve Nokia’dan GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde güçlü iş birliği

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, kullanıcılarına en ileri teknolojileri sunmak hedefiyle çalışmalarını ve yatırımlarını sürdürürken hem yerel hem de global düzeyde dünyanın önde gelen şirketleri ile iş birliklerini sürdürüyor.
Bu kapsamda 6G tabanlı ürün ve hizmetler geliştirerek, Türkiye'nin dijital dönüşümüne hız kazandırmayı amaçlayan Türk Telekom, mobil, sabit ve bulut teknolojilerinde dünyanın önde gelen markalarından Nokia ile 5G, 5G-Advanced ve 6G teknolojileri kapsamında İyi Niyet Sözleşmesi’ni (MoU) imzaladı. Türk Telekom ve Nokia bu iş birliği kapsamında, 6G şebeke dönüşümü ve 6G tabanlı ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve denenmesi için stratejik vizyon paylaşımının yanı sıra 6G’nin endüstriyel uygulamalarını gerçekleştirmek ve ekosistemi geliştirmek için birlikte çalışacak.
Türk Telekom CEO’su Önal: Ülkemizi uçtan uca dijitalleştirmek için çalışıyoruz
Rolf Werner: Türkiye'de 5G, 5G-Advanced ve 6G ekosistemi oluşturacağımız için heyecanlıyız
Dünyanın ilk kapsamlı yapay zeka fonksiyonlu interaktif 6G demosu
GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde gerçekleştirilen imza töreninde, Nokia tarafından hazırlanan dünyanın ilk kapsamlı yapay zeka fonksiyonlu 6G şebeke demosu Türk Telekom’un katılımıyla canlı olarak gösterildi. Gerçekleştirilen demoda katılımcılar, 6G şebeke erişim katmanlarında AI fonksiyonu kullanılan bir platfoma tablet ile interaktif olarak bağlanarak, AI’ın kullanıcı performansını ve şebeke verimliliğini nasıl artırdığını gözlemleme fırsatı buldu.