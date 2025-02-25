Türk Telekom’dan Trendyol Süper Ligi’nin ilk 5G canlı TV yayını bağlantısı

“Türkiye’nin 5G’ye en hazır operatörü olarak, geleceğin fiber bağlantılarını inşa ediyoruz. Fiber mobilite çağını başlatarak 5G hazırlıklarımızda önemli bir ivme kazandık. Bugün 4.5G baz istasyonlarımızın yüzde 54’ünü fibere bağladık ve Türkiye’nin 5G’ye en hazır operatörü konumundayız. 2024 – 2025 sezonunda, Türkiye’nin en büyük Network Yönetim Merkezi’nden gerçekleştirdiğimiz 5G canlı TV yayını ile yine tarihi bir ana imza atıyoruz. Bu canlı TV yayın bağlantısıyla, ülkemizin dijitalleşmesinde yeni bir dönemin kapılarını ilk defa yine biz aralıyoruz. Bugüne kadar kırdığımız hız rekorları, Türkiye’nin ilk ticari mobil özel şebekesi, ilk canlı basketbol maç yayını, çevrimiçi uzaktan ameliyat, tarımda ilk akıllı traktör kullanımı ve dünyanın ilk VR Kukla Tiyatrosu gibi projelerle 5G’de ilklerin öncüsüyüz. Bugün gerçekleştirdiğimiz 5G canlı TV yayın bağlantısı, Türk Telekom’un sadece bir telekomünikasyon şirketi olmadığını, aynı zamanda Türkiye’nin dijital geleceğini inşa eden bir teknoloji lideri olduğunu bir kez daha gösteriyor”