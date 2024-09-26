Uzaylılar bizlerle kuantum iletişim kurmaya çalışsa bile buna engeller var

Edinburgh Üniversitesi teorik fizikçisi Latham Boyle, uzaylıların kuantum iletişim teknolojilerini kullanarak iletişim kuruyor olabileceklerini belirtti. Bu tür bir iletişim, klasik radyo dalgalarıyla gönderilen mesajlardan çok daha fazla bilgi taşıma kapasitesine sahip olabilir.





Boyle, makalesinde, uzaylıların kuantum bitleri (qubits) kullanarak daha verimli bir şekilde iletişim kurabileceklerini açıklıyor. Ancak bu tür bir iletişimi algılamak, şu anki teknoloji seviyemizle mümkün değil.





Kuantum iletişim, klasik iletişimin aksine çok daha hassas cihazlar gerektiriyor. Bu durum, insanların henüz bu gelişmiş teknolojiyi kullanacak kadar ilerlemediği anlamına geliyor.





Uzaylılar bizlerle kuantum iletişim kurmaya çalışsa bile...

Araştırmada, bu tür bir iletişimi algılayabilmek için Dünya üzerindeki alıcı çanakların en az 100 kilometre genişliğinde olması gerektiği belirtiliyor. Alternatif olarak, bu çanakların Ay gibi Dünya atmosferi dışında konumlandırılması gerektiği de ifade ediliyor.



