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Teknoloji Türkiyeden sosyal medya platformu hamlesi Yaay dijital dünyaya yeni bir soluk getirdi
SOSYAL MEDYA

Yaay nedir: Yerli Twitter Yaay uygulaması kimin? Yaay indir!

Türkiye'den sosyal medya platformu hamlesi: 'Yaay' dijital dünyaya yeni bir soluk getirdi

Dijital dünyanın yeni sosyal medya markası Türkiye'den çıktı. Yenilikçi ve dinamik yapısıyla dikkat çeken yeni nesil sosyal medya platformu Yaay hayata geçti. Gündem ve haber takibi, doğru bilgiye ulaşma, bilgilendirme, rozet uygulaması gibi özellikleri ile farklı bir kullanıcı deneyimi sunmayı hedefleyen Yaay, diğer sosyal medya platformlarındaki bir çok özelliği aynı çatı altında buluşturuyor. Peki, Yaay nedir, Yerli 'Twitter' Yaay uygulaması kimin? İşte ayrıntılar ve Yaay indirme bağlantısı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye'den sosyal medya platformu hamlesi: Yerli Twitter 'Yaay' dijital dünyaya yeni bir soluk getirdi
Türkiye'den sosyal medya platformu hamlesi: Yerli Twitter 'Yaay' dijital dünyaya yeni bir soluk getirdi

Sosyal medyanın yeni adresi Yaay, kullanıma sunuldu. Sosyal medya dünyasına ‘merhaba’ diyen Yaay, sosyal medya platformlarındaki pek çok özelliği tek bir uygulamada bir araya getirerek, özellikle gençlerin kullanım alışkanlıkları düşünülerek kurgulandı. Appyap şirketinin üzerinde yoğun çalışmalarıyla hayata geçen Yaay, kendine özgü birçok ilki kullanıcılarına sunacak.

Peki, Yaay nedir, Yerli 'Twitter' Yaay uygulaması kimin? İşte ayrıntılar ve Yaay indirme bağlantısı.

Yaay uygulamasını İphone telefonlarda kullanmak için İos'tan indirebilirsiniz. İndirmek için tıklayınız...

Yaay uygulamasını Android telefonlarda kullanmak için Google Play'dan indirebilirsiniz. İndirmek için tıklayınız...

Meriç: Çıkış noktamız gençler

Platforma ilişkin açıklama yapan Appyap CEO’su Emre Meriç, “Önceliğimiz ve çıkış noktamız; farklı ve gençlerin dikkatini çekecek dinamik ve yenilikçi bir platform oluşturmaktı. Dünyada mesaj, görsel ya da video odaklı çeşitli platformlar yer alıyor. Yaay’ı bu oluşumlardan ayıran en büyük özelliği, kategorilere ayrılmış yapısı ve içerik paylaşımına göre kullanıcılarına ‘rozet’ uygulaması olacak. Uygulamamız; kendine özgü yapısıyla, sosyal çevre oluşturma, gündem ve haber takibi, doğru bilgiye ulaşma ve bilgilendirme gibi süreçlerde yepyeni bir deneyim sunacak” dedi. Meriç, “Yaay’da içerikler, konularına göre birbirlerinden ayrıştırılarak, konuların daha rahat takip edilebilmesi konforu sağlanıyor. Örneğin, bir kullanıcı, yalnızca haberleri takip etmek istiyorsa, kategorileri buna göre düzenleyip platformu kullanabiliyor” diye konuştu.

Appyap CEO’su Emre Meriç.

Yurt dışında da ilgi uyandıracak

Meriç, “Yaay’ı yurt dışında da ilgi uyandıracak bir mecra olarak konumlandırdık. Uygulamanın genel karakterini belirlerken, bölge ülkelerinin sosyal medya kullanım alışkanlıklarını inceledik. Kısa vadede çevre ülkelerde de Yaay’ın kullanımının kabul göreceğine inanıyoruz. Tüm alt yapı geliştirmelerimizi evrensel bir sosyal medya dili ve görsellik algısı üzerinden şekillendirdik” dedi.

Yenilikçi özellikler devam edecek

Yaay’ın hayata geçmesi ile beraber sürekli kendini yenilemeye devam edecek bir platform kurguladıklarını belirten Meriç, “Yaay’ı sürekli geliştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de birçok özelliği uygulamamıza ekleyeceğiz” diye konuştu. Yaay’da yer alacak rozet ve puan sistemi önümüzdeki dönemde kullanıcılara ek faydalar sunacak. Yaay kullanıcıları, yaptıkları paylaşımlar ve aksiyonlarla puan toplayabilecek, sonrasında bu puanlar üzerinden çeşitli kampanyalardan yararlanabilecekler.

Yaay uygulaması İos ve Andorid platformları üzerinden cep telefonlarına indirilebiliyor.
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