Yandex, yeni dil eğitim yöntemini kullanıma açtı

Küresel teknoloji şirketi Yandex, YaFSDP'yi dünya çapındaki (Large Language Model-LLM) geliştiricilerinin ve yapay zeka meraklılarının kullanımına açtı. LLM’lerin eğitimi zaman alıcı ve yoğun kaynak gerektiren bir süreç oluyor. Kendi LLM'lerini geliştirmek isteyen makine öğrenimi mühendisleri ve şirketler, bu modellerin eğitimi için önemli miktarda zaman ve GPU kaynağı, dolayısıyla da para harcamak zorunda kalıyor. Model ne kadar büyükse, eğitimi için gereken zaman ve masraf da o kadar artıyor. Yandex YaFSDP, GPU iletişimindeki verimsizliği ortadan kaldırarak GPU etkileşimlerini kesintisiz hale getiriyor ve eğitimin yalnızca gerektiği kadar işlem belleği kullanmasını sağlıyor.