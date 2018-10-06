Zekâ Gücü seferberliği

Turkcell’in Türkiye’nin en büyük değeri olan özel yetenekli öğrencilerin, yeni nesil teknoloji ve eğitimlerle gelişimi için 2016’da hayata geçirdiği Zekâ Küpü projesi, yenilenerek güçleniyor, yoluna emin adımlarla devam ediyor. Bugüne kadar binlerce çocuğun hayatına dokunan Zekâ Küpü, Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde “Zekâ Gücü” ismiyle artık daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyor.

HEDEF 3 YILDA 30 BİN ÖĞRENCİ

3 yılda 30 bin öğrenciyle geleceği tasarlayan Zekâ Gücü’nün, içeriğini ve kapsamını daha da zenginleştiren Turkcell, yeni dönemde daha fazla öğrenciye imkan sağlamayı amaçlıyor.

ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR İÇİN

Zekâ Gücü Projesi; zeka, yaratıcılık, liderlik kapasitesi ve özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren “özel yetenekli” öğrencileri desteklemek için geliştirildi. MEB Bilim ve Sanat Merkezleri’nde (BİLSEM) çocukları geleceğe hazırlayan sosyal sorumluluk proje, genç beyinlerin teknoloji ile Endüstri 4.0 ve otonom teknolojiler çağını yakalamasını, var olan potansiyellerine katkı sağlanmasını ve ailelerinin özel yetenekli çocukların eğitimleri konusunda bilgilendirilmesini hedef alıyor. Proje, Türkiye’de “maker hareketi” (kendin yap-kodlama) konusunda atılan ilk adımlardan biri olarak da dikkat çekiyor.

ÇEVRİMİÇİ EĞİTİM

Proje zamanda ülkenin dört bir yanında bulunan okulların fiziki imkan ve kapasitelerinin arttırılması ve tüm öğrencilerin diledikleri yerlerden katılabilecekleri çevrimiçi eğitim platformu sunmasıyla eğitimde fırsat eşitliğinin arttırılması konusuna da katkı veriyor. Yeni nesil üretim araçlarını öğreten program, yüz yüze ve online eğitimler olarak ikiye ayrılıyor.

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