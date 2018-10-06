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Zekâ Gücü seferberliği

Turkcell’in 2016 yılında hayata geçirdiği, Türkiye’nin üstün zekâlı çocuklarına yönelik eğitim seferberliği çocuklar, daha fazla başarı hikâyesi yazabilsin diye ‘Zekâ Gücü’ne dönüşüyor. 27 şehirdeki, 33 laboratuvar ile yola devam eden projesi, her geçen gün katlanarak gelişiyor.

Melih Bayram Dede Yeni Şafak
Turkcell’in projesi özel yetenekli çocukların içindeki potansiyeli ortaya çıkarmak için MEB Bilim ve Sanat Merkezleri işbirliğiyle yürütülüyor.
Turkcell’in projesi özel yetenekli çocukların içindeki potansiyeli ortaya çıkarmak için MEB Bilim ve Sanat Merkezleri işbirliğiyle yürütülüyor.

Turkcell’in Türkiye’nin en büyük değeri olan özel yetenekli öğrencilerin, yeni nesil teknoloji ve eğitimlerle gelişimi için 2016’da hayata geçirdiği Zekâ Küpü projesi, yenilenerek güçleniyor, yoluna emin adımlarla devam ediyor. Bugüne kadar binlerce çocuğun hayatına dokunan Zekâ Küpü, Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde “Zekâ Gücü” ismiyle artık daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefliyor.

HEDEF 3 YILDA 30 BİN ÖĞRENCİ

3 yılda 30 bin öğrenciyle geleceği tasarlayan Zekâ Gücü’nün, içeriğini ve kapsamını daha da zenginleştiren Turkcell, yeni dönemde daha fazla öğrenciye imkan sağlamayı amaçlıyor.

ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUKLAR İÇİN

Zekâ Gücü Projesi; zeka, yaratıcılık, liderlik kapasitesi ve özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren “özel yetenekli” öğrencileri desteklemek için geliştirildi. MEB Bilim ve Sanat Merkezleri’nde (BİLSEM) çocukları geleceğe hazırlayan sosyal sorumluluk proje, genç beyinlerin teknoloji ile Endüstri 4.0 ve otonom teknolojiler çağını yakalamasını, var olan potansiyellerine katkı sağlanmasını ve ailelerinin özel yetenekli çocukların eğitimleri konusunda bilgilendirilmesini hedef alıyor. Proje, Türkiye’de “maker hareketi” (kendin yap-kodlama) konusunda atılan ilk adımlardan biri olarak da dikkat çekiyor.

ÇEVRİMİÇİ EĞİTİM

Proje zamanda ülkenin dört bir yanında bulunan okulların fiziki imkan ve kapasitelerinin arttırılması ve tüm öğrencilerin diledikleri yerlerden katılabilecekleri çevrimiçi eğitim platformu sunmasıyla eğitimde fırsat eşitliğinin arttırılması konusuna da katkı veriyor. Yeni nesil üretim araçlarını öğreten program, yüz yüze ve online eğitimler olarak ikiye ayrılıyor.

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  • Hünerlerini sergiliyorlar
  • Proje, özel yetenekli çocukların içindeki yaratıcılığı ve potansiyeli ortaya çıkarmayı amaç ediniyor. A’dan Z’ye Turkcell tarafından kurulan Zekâ Gücü laboratuvarlarında her öğrenciye dizüstü bilgisayar, üç boyutlu yazıcı (3D printer), akıllı tahta ve öğrencilerin üretim ve tasarım süreçlerine destek olacak elektronik setler bulunuyor. 2016 yılında 7 ilde başlayan proje, 2018 yılı itibarıyla 27 şehirde, 33 laboratuvarda binlerce öğrencinin ilk kez robotik ve kodlama ile tanışmasını sağladı. Öğrencilerin yanı sıra eğitimci ve aileler ile yürütülen projenin, kurulacak yeni laboratuvarlarla tüm Türkiye’ye yayılması hedeﬂeniyor.
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