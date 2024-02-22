"2024 THY personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Türk Hava Yolları İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, 2024 yılında THY bünyesine 5 bin personel almayı hedeflediklerini bildirdi. Alımlar üç farklı kadroda yapılacak. Llisans öğrencileri, yeni mezunlar ve pilot adayları başvurabilecek. Peki, 2024 THY personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler, kadro branş dağılımı nasıl?

THY 5 BİN PERSONEL ALIMI YAPACAK!





Türkiye'nin en büyük markalarından biri olan Türk Hava Yolları'nda (THY) kadro heyecanı yaşanıyor.





Türkiye'de genç nüfusun en çok çalışmak istediği şirketler arasında zirvede yer alan Türk Hava Yolları, yayınladığı 'Take-Off 101', 'Take-Off Jr.' ve 'Take-Off Cadet' iş ilanlarıyla uçuş ve yer çalışanı olarak birçok pozisyonda alım yapacağını duyurdu.





Bu ilanlar kapsamında bayrak taşıyıcı, 2033 hedefleri doğrultusunda çalışan istihdamını artırmayı hedefliyor.





İstanbul Teknik Üniversitesi'nin düzenlediği 'Kariyer Zirvesi' etkinliğinde, işe alım politikaları ve süreçleri hakkında konuşma yapan Türk Hava Yolları İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, istihdam müjdesi verdi.





Çay, 2024 yılı için yaklaşık 5.000 çalışanı aileye almayı hedeflediklerini belirtti.

Çay, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:





''Ortaklığımızın büyüme stratejileri doğrultusunda her yıl çalışan sayımızı artırmaya gayret ediyor; istihdamı artırma politikalarımızla Türkiye ekonomisine katkı sunmaya çalışıyoruz. 2023 yılında, uçuş ve yer ekiplerinden oluşmak üzere toplam 5.134 çalışanı bünyemize kattık.





Bu yıl da yine 2023'te olduğu gibi yaklaşık 5.000 çalışanı ailemize almayı hedefliyor; iştirak şirketlerimizle birlikte takribi 84.000 olan çalışan sayımızı, 10 yıl sonunda 150 bin çalışana ulaştırmayı hedefliyoruz.''

THY 5 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?





Türk Hava Yolları 5 bin personel alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Alıma ilişkin detayların bu yıl içerisinde netleşmesi bekleniyor.



