Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlelerinden biri olan TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesine ilişkin merakla beklenen detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Proje için başvuru süreci 10 Kasım itibarıyla resmen başladı. Hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri ise 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak. Başvuruda bulunacak kişilerin, kendileri, eşleri ya da çocukları üzerine kayıtlı herhangi bir konut tapusunun bulunmaması şartı aranıyor. Yüzde 10 peşinat ve 240 aya varan uygun ödeme planlarıyla sunulacak sosyal konutlarda, “Başvuru şartları neler, kimler başvurabilir, konut fiyatları nasıl belirlenecek, ödeme taksitleri nasıl hesaplanacak?” gibi tüm soruların cevapları da netleşmiş durumda.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT BAŞVURUSU NE ZAMAN BAŞLAYACAK, BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı sosyal konut hamlesi olan TOKİ 500 bin sosyal konut projesi için beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Proje kapsamında başvurular 10 Kasım tarihinde başlayacak

TOKİ SOSYAL KONUTLAR HANGİ İL VE İLÇELERDE OLACAK?

81 ilde 500 bin sosyal konutun inşa edileceği proje kapsamında İstanbul’da TOKİ eliyle ilk kez kiralık sosyal konut uygulaması da hayata geçirilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konutun 81 ile dağılımını harita ile gösterdi ve şu ifadeleri kullandı; "86 milyon nüfusumuza göre 81 ilde 500 bin sosyal konutun dağılımını yaptık. Gelen talepleri ve genel ihtiyaçları dinledik değerlendirdik. İstanbul'da 100 bin konut yapıyoruz. Buna ilave yine İstanbul'da 15 bin kiralık konut yapıyoruz. Ankara, 30823 sayısıyla en fazla konut yaptığımız ikinci ilimiz olacak.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Konutlar, 1+1 (55 m²), 2+1 (65 m²) ve 2+1 (80 m²) tiplerinde olacak ve satış fiyatları bölgeye göre değişiklik gösteriyor.

TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

TOKİ sosyal konut başvuruları, 10 Kasım-19 Aralık 2025 alınacak. TOKİ konutlarına başvurucaklar için 5 bin TL başvuru bedeli alınacak.

OTURULAN İLÇEDE TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ YOKSA İLDE BAŞVURU ALINACAK MI?

TOKİ 500 bin sosyal konutları için başvuru yapılacak yerlerde adrese dayalı kayıt sistemine göre; başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak. Emekliler ve deprem bölgesi illeri için nüfusa kayıt veya en az 1 yıl ikamet şartı aranacak.

HİSSELİ TAPUSU OLANLAR TOKİ SOSYAL KONUT BAŞVURUSU YAPACAK MI?

18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek. Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak. Hane halkı aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL, diğer iller için en fazla 127 bin TL olma koşulu bulunacak. Şehit aileleri ile terör, harp ve vazife malulleri bu şarttan muaf tutulacak. 1 yıldan az olmamak koşuluyla ikamet ediyor olma şartı aranacak.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUTLAR NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK?

Hak sahibi belirleme kuralarının çekimi 29 Aralık 2025-27 Şubat 2026 arasında yapılacak. TOKİ’nin sosyal konutlarının teslim tarihleri de belli oldu. TOKİ 500 bin sosyal konutlar ne zaman teslim edilecek? DETAYLAR İÇİN TIKLAYIN

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT GENÇ KATEGORİSİNE KİMLER BAŞVURACAK?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinden

*Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gazi (Kıbrıs, Kore): yüzde 5

*Engelli vatandaşlarımız: yüzde 5

*Emekli vatandaşlarımız: yüzde 20

*3 ve daha fazla çocuklu aileler: yüzde 10

*Yaşı 18-30 arasında olan genç vatandaşlarımız: yüzde 20

*Diğer alıcı adaylarına kontenjan sağlanacak. İşte TOKİ 500 bin sosyal konut genç kategorisine kimler başvurabilir? sorusunun cevabı

TOKİ SOSYAL KONUT KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

TOKİ 500 bin sosyal konutların teslimleri Mart 2027 itibarıyla başlayacak. Sosyal konut projesinde kura çekiliş tarihleri de belli oldu. TOKİ 500 bin konutun kurası ne zaman çekilecek? İşte detaylar.

Üç ve daha fazla çocuklu aileler” kategorisine kimler başvurabilir?

18 yaşını doldurmuş, en az 10 yıldır TC vatandaşı olanlar projeye başvurabilecek. Başvuru sahiplerinin eşi ve çocukları dahil üzerinde tapu bulunmayacak. 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10 kontenjan ayrılacak.

GELİRİ OLMAYANLAR TOKİ’NİN 500 BİN KONUT PROJESİNE BAŞVURABİLİR Mİ?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesine başvuru için hane halkı aylık net gelirinin, İstanbul için en fazla 145 bin lira, diğer iller için de 127 bin lira olması gerekecek.

Geliri olmayanlar TOKİ 500 bin sosyal konut projesine başvurabilir mi? TOKİ DETAYLARI İÇİN TIKLAYIN

TOKİ KONUTLARI NASILVE KAÇ YILLIĞINA KİRALANACAK?