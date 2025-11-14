Tövbe ve istiğfar duası: Günahlardan bağışlanma af duası Arapça okunuşu Türkçe meali

Tevbe duası

, işlenen günahlardan pişmanlık duyarak Allah'tan af dileme ve bağışlanma talebidir. İslam'da tövbe, samimi bir şekilde yapılan ve bir daha aynı günahı işlememeye karar verilen bir ibadettir.

Tevbe duası yapılışı

, abdest alarak 2 rekat

tövbe namazı

kılmak ve ardından içtenlikle dua etmek şeklinde olabilir.

Tevbe istiğfar duası