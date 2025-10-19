Yeni Şafak
TR-YÖS/2 soru ve cevapları açıklandı mı? ÖSYM Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı sonuç tarihi belli oldu

13:5219/10/2025, Pazar
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS/2) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı
Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS/2) bugün yapıldı. Sınavın tamamlanmasından sonra ÖSYM, 2025-TR-YÖS/2 temel soru kitapçığı ile cevap anahtarını erişime açtı. Peki TR-YÖS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek isteyen öğrencilerin gireceği ve sonuçlarını bu kurumlara kabul için başvururken kullanabileceği Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS/2), Türkiye'de 17 ilde, yurt dışında 15 ülkede toplam 37 sınav merkezinde uygulandı.

ÖSYM Başkanlığınca yapılan sınav için 42 bina ve 315 salon kullanıldı. Toplam 6 bin 4 adayın başvurduğu TR-YÖS/2, Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça olmak üzere 6 dilde düzenlendi. Sınavda adaylara, Sayısal Yetenek Testi'nde 40, Temel Matematik Testi'nde 40 soru olmak üzere 80 soru soruldu ve 100 dakika cevaplama süresi verildi.

TR-YÖS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (TR-YÖS/2) sonuçları 14 Kasım'da açıklanacak.

TR-YÖS/2 soru ve cevapları açıklandı mı?

19 Ekim 2025 tarihinde uygulanan 2025 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı’nın (2025-TR-YÖS/2) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı’nın %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır. Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayımlanamaz.

