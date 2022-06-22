Trabzon hava durumu: Trabzon'da yağışlar devam edecek mi? (MGM 5 günlük tahmini)

Günlük planlarını yapan vatandaşlar hava durumuna göre faaliyetlerini planlıyor ve buna göre hazırlık yapıyorlar. Trabzon'da yağış etkisini sürdürürken vatandaşalr Trabzon hav durumu bilgisini araştırıyor.

TRABZON HAVA DURUMU 22 HAZİRAN 2022

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bazı yollarda yağış nedeniyle su birikintileri oluştu. Ayrıca 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda gezen bazı turistlerin, yağış nedeniyle sık sık fotoğraf çektikleri görüldü.

TRABZON'DA YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK Mİ?

Meteorolojik tahminlere göre bölgedeki kuvvetli yağışların yarın sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

TRABZON 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ (MGM)