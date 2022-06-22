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Trabzon hava durumu: Trabzon'da yağışlar devam edecek mi? (MGM 5 günlük tahmini)

Trabzon'da gece saatlerinde başlayan, zaman zaman şiddetlenen yağmur, sabah saatlerinde etkisini artırarak devam etti. Trabzon'da yağışların ardından vatandaşlar Meteoroloji'den gelen hava durumu tahminlerine göz çevirdi. Peki, Trabzon'da yağışlar devam edecek mi? Trabzon'da yarın hava nasıl olacak? İşte MGM Ttabzon için 5 günlük hava durumu bilgisi...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonda yağışlar devam edecek mi, ne kadar sürecek? Meteoroloji Trabzon hava durumu
Trabzon hava durumu

Günlük planlarını yapan vatandaşlar hava durumuna göre faaliyetlerini planlıyor ve buna göre hazırlık yapıyorlar. Trabzon'da yağış etkisini sürdürürken vatandaşalr Trabzon hav durumu bilgisini araştırıyor.

TRABZON HAVA DURUMU 22 HAZİRAN 2022

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bazı yollarda yağış nedeniyle su birikintileri oluştu. Ayrıca 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'nda gezen bazı turistlerin, yağış nedeniyle sık sık fotoğraf çektikleri görüldü.

TRABZON'DA YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK Mİ?

Meteorolojik tahminlere göre bölgedeki kuvvetli yağışların yarın sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

TRABZON 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ (MGM)
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