Ziraat Türkiye Kupası 4. turda Trabzonspor evinde Çorum FK’yı konuk ediyor.
Trabzonspor,
4. turda Çorum FK ile karşılaşacak. Papara Park’ta oynanacak karşılaşmayı hakem Diren Tonusluoğlu yönetecek. Peki,
- Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç hakkında merak edilen tüm detaylar.
TRABZONSPOR - ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
TRABZONSPOR - ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur Trabzonspor - Çorum FK maçı
bu akşam saat 21.00
’de başlayacak. Karşılaşma
A SPOR
ekranlarından naklen yayınlanacak.
TRABZONSPOR - ÇORUM FK CANLI SKOR
TRABZONSPOR - ÇORUM FK CANLI SKOR
TRABZONSPOR - ÇORUM FK MAÇ KADROSU
TRABZONSPOR - ÇORUM FK MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
MUHTEMEL 11’LER
TRABZONSPOR
TRABZONSPOR
1 Uğurcan Çakır
2 Rayyan Baniya
18 Eren Elmalı
19 Stryger Larsen
24 Stefano Denswil
5 Berat Özdemir
7 Edin Visca
10 Abdülkadir Ömür
27 Trezeguet
29 Nicolas Pepe
30 Paul Onuachu
ÇORUM FK
ÇORUM FK
27 Hasan Hüseyin Akınay
2 Kerem Kalafat
4 Michael Ologo
5 Zargo Toure
39 Erkan Kaş
6 Ferhat Yazgan
8 Atakan Akkaynak
14 Michal Nalepa
48 Ozan Sol
29 Geraldo
79 Ahmet Sagat
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR TOPLU SONUÇLARI
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR TOPLU SONUÇLARI
#Ziraat Türkiye Kupası
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#4. tur
#Trabzonspor
#Çorum FK
1 saat önce