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Trabzonspor ZTK 4. turda evinde 1. Lig ekibi Çorum FK’yı konuk ediyor

Ziraat Türkiye Kupası 4. turda Trabzonspor evinde Çorum FK’yı konuk ediyor. Papara Park’ta oynanacak karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. 3. kez karşı karşıya gelecek iki takım arasında oynanan maçlarda Trabzonspor’un 2 üstünlüğü bulunuyor. 1. Lig’de oynadığı son iki maçı kazanan Çorum FK bugün zorlu deplasmanda bir sürpriz peşinde olacak. Peki, Trabzonspor - Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç yayın bilgisi, kadrosu ve muhtemel 11’ler.

11:25 - 6/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 11:26 - 6/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ziraat Türkiye Kupası 4. turda Trabzonspor evinde Çorum FK’yı konuk ediyor.
Ziraat Türkiye Kupası 4. turda Trabzonspor evinde Çorum FK’yı konuk ediyor.
Trabzonspor,
4. turda Çorum FK ile karşılaşacak. Papara Park’ta oynanacak karşılaşmayı hakem Diren Tonusluoğlu yönetecek. Peki,
- Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç hakkında merak edilen tüm detaylar.

TRABZONSPOR - ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur Trabzonspor - Çorum FK maçı
bu akşam saat 21.00
’de başlayacak. Karşılaşma
A SPOR
ekranlarından naklen yayınlanacak.

TRABZONSPOR - ÇORUM FK CANLI SKOR

TRABZONSPOR - ÇORUM FK MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

TRABZONSPOR

1 Uğurcan Çakır

2 Rayyan Baniya

18 Eren Elmalı

19 Stryger Larsen

24 Stefano Denswil

5 Berat Özdemir

7 Edin Visca

10 Abdülkadir Ömür

27 Trezeguet

29 Nicolas Pepe

30 Paul Onuachu

ÇORUM FK

27 Hasan Hüseyin Akınay

2 Kerem Kalafat

4 Michael Ologo

5 Zargo Toure

39 Erkan Kaş

6 Ferhat Yazgan

8 Atakan Akkaynak

14 Michal Nalepa

48 Ozan Sol

29 Geraldo

79 Ahmet Sagat

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR TOPLU SONUÇLARI




#Ziraat Türkiye Kupası
#ZTK
#4. tur
#Trabzonspor
#Çorum FK
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Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası 4. turda evinde 2. Lig ekibi 1461 Trabzon FK'yı ağırlıyor