Trabzonspor Galatasaray 12 Eylül Pazar Oynanacak: TS - GS Maçı Saat Kaçta?

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında 12 Eylül Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı yapılan antrenmanda, dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas çalışması gerçekleştirildiği belirtildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.

TRABZONSPOR GALATASAY MAÇI NE ZAMAN?

Trabzonspor - Galatasaray maçı 12 Eylül Pazar günü saat 20.00'de beIN Sports'ta canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Bruno Peres, Edgar IE, Vitor Hugo, İsmail, Hamsik, Berat, Gervinho, Nwakaeme, Djaniny

Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Luyindama, Nelsson, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Cicaldau, Morutan, Kerem, Diagne

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GALATASARAY ÜSTÜN!

Trabzonspor ile Galatasarayı 133 kez karşılaştı. Trabzonspor bu maçların 44'ünden galip, Galatasaray ise 59'undan ise galip ayrıldı. Trabzonspor ile Galatasaray, 30 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı.

GALATASARAY HAZIRLIKLARI SÜRDÜRÜYOR

Galatasaray, Süper Lig’in dördüncü haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenman bölgesel diziliş ve ısınma hareketleriyle başladı. Isınma hareketlerinin ardından dün çift kale maçta süre alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Romanya’nın dün Kuzey Makedonya ile oynadığı maçta 90 dakika forma giyen Alexandru Cicaldau, ısınma sonrası yenilenme çalışması yapan gruba katıldı.

Milli takım kamplarından dönen Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Kerem Aktürkoğlu ve Victor Nelsson ile birlikte bu sezon yeniden takıma katılan Halil Dervişoğlu ve dün bireysel çalışma yapan Mostafa Mohamed ise ısınma sonrasında interval koşu, hedefli pas ve sonuçlandırma çalışması gerçekleştirdi. Yeni transfer Gustavo Assunçao da ilk kez takımla birlikte antrenmana katıldı. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

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Fernando Muslera, DeAndre Yedlin ve Christian Luyindama antrenmanda yer almadı. Dün akşam yapılan antrenmandaki çift kale maçta arka adalesinde ağrı hisseden ve bugün yapılan tetkiklerinin ardından sol üst arka adale grubunda ikinci derece zorlanma, kısmi yırtık ve kanama tespit edilen Sacha Boey’in tedavisine başlandı. Cezayir Milli Takımı ile oynadığı son maçta kasığında ağrı hisseden Sofiane Feghouli, günü kendisi için hazırlanan özel program dahilinde yaptığı çalışmayla tamamladı.

Galatasaray, Trabzonspor maçının hazırlıklarını yarın akşam saat 18.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.





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