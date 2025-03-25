Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TÜBİTAK 2209-A destekleme programı sonuçları açıklanıyor: Üniversite öğrencileri bilimsel çalışmalara katılım sağlayacak

TÜBİTAK 2209-A destekleme programı sonuçları açıklanıyor: Üniversite öğrencileri bilimsel çalışmalara katılım sağlayacak

14:1725/03/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
TÜBİTAK 2209-A sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nasıl öğrenilir?
TÜBİTAK 2209-A sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nasıl öğrenilir?

2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı başvuruları 1 Ekim 2024 ile 15 Kasım 2024 tarihleri arasında alınmıştı. ​​Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki TÜBİTAK 2209-A sonuçları açıklandı mı? TÜBİTAK 2209-A sonuçları ne zaman açıklanacak?

TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı başvuruları 01/10/2024 - 15/11/2024 tarihleri arasında alınmıştı. ​​Peki, TÜBİTAK 2209-A sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nasıl öğrenilir?

TÜBİTAK 2209-A SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programına başvuru yapan adaylar başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından sonuçların ise Mart 2025’te açıklanacağı söylenmişti, ancak TÜBİTAK henüz bir duyuru yapmadı. Başvuran öğrenciler, değerlendirme bittikten sonra TÜBİTAK BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi’ndeki "Başvuru Durumu" kısmından sonuçlarını kontrol edebilecekler.

TÜBİTAK 2209-A DESTEKLEME PROGRAMI NEDİR??

TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, üniversite öğrencilerini bilimsel araştırmalara teşvik etmek ve araştırma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla geliştirilmiş bir destek programıdır. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yürütülen bu program, lisans öğrencilerinin proje yapma becerilerini geliştirmeyi ve bilimsel çalışmalara aktif katılım sağlamalarını hedefler.



#TÜBİTAK
#TÜBİTAK 2209-A sonuçları
#Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB Ortak yazılı sınav tarihleri ne zaman? 6.7. ve 9. sınıfların ortak sınavları...