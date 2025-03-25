TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programına başvuru yapan adaylar başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından sonuçların ise Mart 2025’te açıklanacağı söylenmişti, ancak TÜBİTAK henüz bir duyuru yapmadı. Başvuran öğrenciler, değerlendirme bittikten sonra TÜBİTAK BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi’ndeki "Başvuru Durumu" kısmından sonuçlarını kontrol edebilecekler.