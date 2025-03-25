2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı başvuruları 1 Ekim 2024 ile 15 Kasım 2024 tarihleri arasında alınmıştı. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki TÜBİTAK 2209-A sonuçları açıklandı mı? TÜBİTAK 2209-A sonuçları ne zaman açıklanacak?
TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı başvuruları 01/10/2024 - 15/11/2024 tarihleri arasında alınmıştı. Peki, TÜBİTAK 2209-A sonuçları açıklandı mı, sonuçlar nasıl öğrenilir?
TÜBİTAK 2209-A SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programına başvuru yapan adaylar başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Başvuruların tamamlanmasının ardından sonuçların ise Mart 2025’te açıklanacağı söylenmişti, ancak TÜBİTAK henüz bir duyuru yapmadı. Başvuran öğrenciler, değerlendirme bittikten sonra TÜBİTAK BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemi’ndeki "Başvuru Durumu" kısmından sonuçlarını kontrol edebilecekler.
TÜBİTAK 2209-A DESTEKLEME PROGRAMI NEDİR??
TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, üniversite öğrencilerini bilimsel araştırmalara teşvik etmek ve araştırma kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla geliştirilmiş bir destek programıdır. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından yürütülen bu program, lisans öğrencilerinin proje yapma becerilerini geliştirmeyi ve bilimsel çalışmalara aktif katılım sağlamalarını hedefler.