Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 Ekim günü Bursa merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 23 şüpheliden 22’si yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Turgay Erdem’in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı. Erdem’in eşi Zeynep Terzioğlu Erdem ve 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Turgay Erdem kimdir?

Turgay Erdem, 1959'da Bursa'da doğdu. İlköğrenimini Orhangazi Yenisölöz beldesinde, orta ve lise öğrenimini Bursa Erkek Lisesi'nde yaptı. 1977'de girdiği İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni 1983'te bitirdi.

1985'te Bursa'da serbest mimar olarak çalışmaya başlayan Erdem, Mimarlar Odası Bursa Şubesi ile yönetiminde çeşitli görevler aldıktan sonra, 1998'den itibaren üç dönem Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanlığı'na seçildi. 2000-2004 yılları arasında Bursa Kent Konseyi Başkan Yardımcılığı yaptı.