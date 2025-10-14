Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Kimdir
Turgay Erdem tutuklandı mı?

Turgay Erdem tutuklandı mı?

09:4114/10/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Turgay Erdem
Turgay Erdem

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ‘rüşvet’ ve ‘yolsuzluk’ soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem tutuklandı. İşte Turgay Erdem kimdir?

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 10 Ekim günü Bursa merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 23 şüpheliden 22’si yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Turgay Erdem’in de aralarında bulunduğu 15 şüpheli tutuklandı. Erdem’in eşi Zeynep Terzioğlu Erdem ve 6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Turgay Erdem kimdir?

Turgay Erdem, 1959'da Bursa'da doğdu. İlköğrenimini Orhangazi Yenisölöz beldesinde, orta ve lise öğrenimini Bursa Erkek Lisesi'nde yaptı. 1977'de girdiği İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni 1983'te bitirdi.

1985'te Bursa'da serbest mimar olarak çalışmaya başlayan Erdem, Mimarlar Odası Bursa Şubesi ile yönetiminde çeşitli görevler aldıktan sonra, 1998'den itibaren üç dönem Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanlığı'na seçildi. 2000-2004 yılları arasında Bursa Kent Konseyi Başkan Yardımcılığı yaptı.

Turgay Erdem, 2004 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi listesinde yer alarak Nilüfer Belediyesi Meclisi üyeliğine seçildi. 2006'da Belediye Başkan Yardımcısı oldu. 2009 ve 2013 yerel seçimlerinde de meclis üyeliğine seçilen Erdem, bu süre boyunca başkan yardımcılığı görevini de sürdürdü. 31 Mart 2019 yere seçimlerinde CHP’den Nilüfer Belediye başkan adayı oldu ve seçimde yüzde 62,09 oy alarak belediye başkanı seçildi.

#Turgay Erdem
#Nilüfer Belediyesi
#Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Turgay Erdem tutuklandı mı?