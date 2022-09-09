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Türkiye UEFA Ülke Puanı sıralamasında kaçıncı?

Dün gece Avrupa kupalarında 4 temsilcimiz sahne aldı. Fenerbahçe, Trabzon, Sivasspor ve Başakşehir UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde ülkemizi temsil ettiler. Alınan sonuçlarla beraber UEFA ülke puanı sıralamasında yerimiz değişti. Peki Türkiye kaçıncı sırada? Ülke puanı nasıl hesaplanır? İşte son durum.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye UEFA Ülke Puanı sıralamasında kaçıncı?
UEFA ülke puanı

Dün gece UEFA Konferans Ligi ve Avrupa Ligi’nde Ülke Puanı sıralaması için son derece kritik olan maçlardan 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile ayrıldık. Gelen puanlarla birlikte sıralamada tekrar yükselişe geçtik.

TÜRKİYE UEFA ÜLKELER SIRALAMASINDA KAÇINCI?

Gecenin ardından oluşan sıralama;

> 17. Hırvatistan 25.150

> 18. Yunanistan 24.725

> 19. Danimarka 24.625

> 20. TÜRKİYE 23.700

> 21. İsrail 23.250

> 22. Kıbrıs Rum Kesimi 22.275

ÜLKE PUANI NASIL HESAPLANIYOR?

Ülke puanları, uluslararası turnuvalara katılan takımların, yine o ülke adına Avrupa'da mücadele eden tüm takımların aldığı puanlarla toplanarak, takım sayısına bölünmesiyle ortaya çıkıyor. Takımlar elemelerde aldıkları galibiyetlerle 1, beraberliklerde ise 0,5 puan kazanıyor. Grup aşamalarında ise galibiyete 2, beraberliğe de 1 puan veriliyor.

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