Ulusal Staj Programı ne zaman açıklanacak? Ulusal Staj Programı açıklandı mı, belli oldu mu?

2025 Ulusal Staj Programı kapsamında başvurularını tamamlayan binlerce öğrenci, gözünü sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. 10 Mart’ta sona eren başvuru sürecinin ardından, değerlendirme aşamasının bitmek üzere olduğuna dair ilk sinyaller geldi. Programın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, stajyer havuzunun işveren erişimine açılmasına “çok az kaldığı” belirtildi. Gözler şimdi, “USP sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusunun yanıtında. Açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

BAŞVURU SONUÇLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Ulusal Staj Programı'nın (USP) sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan açıklamada, "#UlusalStajProgramı’nda değerleme sürecinin tamamlanmasına ve stajyer havuzunun işverenlerin erişimine açılmasına çok az kaldı." ifadeleri yer aldı.

Öte yandan konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nden daha önce yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Ulusal Staj Programı başvuruları 23 Aralık 2024 tarihinde açılmış ve 10 Mart 2025 tarihinde sona ermiştir. Öğrencilerin başvuru formuna yüklediği bilgi/belgeler ilgili kurumlarca kontrol edilmiş ve değerleme süreci başlatılmıştır.

Her yıl olduğu gibi, adayların “akademik/mesleki”, “sanatsal/sosyal” ve “sportif” yetkinlik puanlarının hesaplandığı değerleme süreci tamamlandığında stajyer havuzu işverenlerin erişimine açılacak ve teklifler işverenler tarafından adaylara gönderilmeye başlanacaktır.