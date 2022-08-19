Üniversite harç ücretleri ne kadar 2022-2023?

Üniversite harç ücretleri, yeni dönemin başlamasına kısa süre kala araştırılmaya başlandı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite harç ücretlerinin fakültelere göre ne kadar olduğunu araştırmaya başladı.

ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ Mİ?

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre üniversite öğrenim ücreti katkı paylarına zam geldi. Öğrencilerin üniversite öğrenimi için ödediği harç miktarına yüzde 36 oranında zam yapıldı.

ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Harç ücretleri; tıp fakültesinde 706 liradan 961 liraya, hukuk fakültesinde 374 liradan 509 liraya, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinde 590 liradan 804 liraya çıktı.

2022-2023 ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ

Tıp fakülteleri: 961 TL

Diş hekimliği ve eczacılık fakülteleri: 804 TL

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Veterinerlik : 629 TL

Pilotaj: 765 TL

Bilgisayar: 630 TL

Mühendislik ve mimarlık: 630 TL

Güzel Sanatlar: 513 TL

Fen Edebiyat: 463 TL

Hukuk, işletme, iktisat ve siyasal bilgiler: 509 TL

İletişim, eğitim, İlahiyat ve yabancı dil: 463 TL

Açık Öğretim: 105 TL

Konservatuvar: 958 TL

Turizm: 463 TL

Üniversite harç ücretleri 2022-2023 | Üniversite harç ücretleri ne kadar, kaç TL oldu, yüzde kaç zam yapıldı? Uzaktan eğitim ve ikinci öğretim üniversite harç ücretleri listesi yayınlandı

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UZAKTAN VE İKİNCİ ÖĞRETİM ÜCRETLERİ

Veterinerlik fakültesi: 3.471 TL

Pilotaj: 6.944 TL

Bilgisayar: 2.486 TL

Mühendislik: 2.486 TL

Mimarlık: 2.486 TL

Güzel sanatlar: 3.130 TL

Fen edebiyat: 2.084 TL

Hukuk, iktisat, işletme ve siyasal bilgiler: 1.879 TL

İlahiyat, eğitim ve yabancı diller: 1.670 TL

İletişim fakültesi: 1.564 TL