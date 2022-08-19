Üniversite harç ücretleri ne kadar 2022-2023?

Üniversite harç ücretleri, yeni dönemin başlamasına kısa süre kala araştırılmaya başlandı. YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite harç ücretlerinin fakültelere göre ne kadar olduğunu araştırmaya başladı.
ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİNE ZAM GELDİ Mİ?
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre üniversite öğrenim ücreti katkı paylarına zam geldi. Öğrencilerin üniversite öğrenimi için ödediği harç miktarına yüzde 36 oranında zam yapıldı.
ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?
Harç ücretleri; tıp fakültesinde 706 liradan 961 liraya, hukuk fakültesinde 374 liradan 509 liraya, diş hekimliği ve eczacılık fakültelerinde 590 liradan 804 liraya çıktı.
2022-2023 ÜNİVERSİTE HARÇ ÜCRETLERİ
Tıp fakülteleri: 961 TL
Diş hekimliği ve eczacılık fakülteleri: 804 TL
Veterinerlik : 629 TL
Pilotaj: 765 TL
Bilgisayar: 630 TL
Mühendislik ve mimarlık: 630 TL
Güzel Sanatlar: 513 TL
Fen Edebiyat: 463 TL
Hukuk, işletme, iktisat ve siyasal bilgiler: 509 TL
İletişim, eğitim, İlahiyat ve yabancı dil: 463 TL
Açık Öğretim: 105 TL
Konservatuvar: 958 TL
Turizm: 463 TL
Üniversite harç ücretleri 2022-2023 | Üniversite harç ücretleri ne kadar, kaç TL oldu, yüzde kaç zam yapıldı? Uzaktan eğitim ve ikinci öğretim üniversite harç ücretleri listesi yayınlandı
UZAKTAN VE İKİNCİ ÖĞRETİM ÜCRETLERİ
Veterinerlik fakültesi: 3.471 TL
Pilotaj: 6.944 TL
Bilgisayar: 2.486 TL
Mühendislik: 2.486 TL
Mimarlık: 2.486 TL
Güzel sanatlar: 3.130 TL
Fen edebiyat: 2.084 TL
Hukuk, iktisat, işletme ve siyasal bilgiler: 1.879 TL
İlahiyat, eğitim ve yabancı diller: 1.670 TL
İletişim fakültesi: 1.564 TL