Özgün Üniversiteler ne zaman kapanacak? Devlet ve Özel Üniversitelerin kapanış tarihi 2022
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Üniversiteler ne zaman kapanacak? Devlet ve Özel Üniversitelerin kapanış tarihi 2022

Devlet ve özel üniversitelerin ne zaman dönemi sonlandıracağı merak ediliyor. 2021-2022 bahar dönemi final sınavlarına yoğunlaşılan üniversitlerde eğitimin ne zaman sonlanacağı araştırılmaya başlandı. "Üniversiteler ne zaman kapanacak?" sorusu eğitim öğretim dönemi devam ederken, öğrencilerin en fazla araştırdığı konular arasında yer aldı. Pek çok öğrenci, dönemin biteceği yaz tatili tarihine odaklandı. Peki, üniversiteler ne zaman kapanacak? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Üniversiteler ne zaman kapanıyor? 2022 üniversitelerin kapanış tarihleri
Üniversitelerin kapanış tarihi 2022

2021-2022 eğitim öğretim yılı üniversitelerde devam ederken kapanmasına az bir zaman kaldı. Bahar döneminin ne zaman sonlanacağını öğrenmek isteyenler "Üniversiteler ne zaman kapanacak?" sorusuna yanıt arıyor.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN KAPANACAK?

Lisans ve önlisans eğitimine devam eden yüz binlerce Üniversite öğrencisi, mayıs ayının sonundan itibaren tatile girecek.

Her üniversitenin akademik takvimi farklı olduğundan, üniversitelerde bahar dönemi bitiş tarihi de farklılık arz edecek.

Bu konuda daha net bilgiler almak için, öğrencilerin bağlı bulunduğu üniversitenin güncel akademik takviminden yararlanması gerekiyor.


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