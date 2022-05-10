Üniversiteler ne zaman kapanacak? Devlet ve Özel Üniversitelerin kapanış tarihi 2022

2021-2022 eğitim öğretim yılı üniversitelerde devam ederken kapanmasına az bir zaman kaldı. Bahar döneminin ne zaman sonlanacağını öğrenmek isteyenler "Üniversiteler ne zaman kapanacak?" sorusuna yanıt arıyor.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN KAPANACAK?

Lisans ve önlisans eğitimine devam eden yüz binlerce Üniversite öğrencisi, mayıs ayının sonundan itibaren tatile girecek.

Her üniversitenin akademik takvimi farklı olduğundan, üniversitelerde bahar dönemi bitiş tarihi de farklılık arz edecek.

Bu konuda daha net bilgiler almak için, öğrencilerin bağlı bulunduğu üniversitenin güncel akademik takviminden yararlanması gerekiyor.