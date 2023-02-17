Üniversitelerle ilgili olarak YÖK'ten son dakika açıklaması geldi. Üniversitelerin eğitim öğretim faaliyetlerine bağlayacağı tarih merak ediliyor. Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından 10 ilde eğitim öğretim faaliyetlerine ara verilmişti. Üniversitelerde bahar yarıyıl döneminin başlayacağı tarih açıklandı.

ÜNİVERSİTELERDE BAHAR DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerdeki 2022-2023 bahar dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özvar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

2022-2023 döneminin uzaktan eğitimle devam edilmesine karar verilmişti. Bahar dönemi ile sınırlı olmakla ilgili bazı kararlar alındı. Alınan kararlar Nisan ayı ile tekrar değerlendirilecek.

Hibrit eğitim sistemi değerlendirilecek. Yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda öğrenciler bu eğitimlerini yüz yüze sürdürecek.

Aldığımız kararların bir kısmı uzaktan eğitimle olacak. 20.02.2023 tarihi ile başlatılacak. Her bir diploma programı uzaktan eğitim dikkate alınarak çevrim içi- çevrim dışı yöntemlerini kullanmaları.

Depremin etkilediği illerde bir kısım üniversiteleri çözümünde ortak çalışmalar yapmak üzere eşleşmeler yapılacak. Sütçü İmam Üniversitesi- Gazi Üniversitesi gibi eşleşmeler yapıldı. Depremden etkilenen üniversitelere destekte bulunacaktır.

Özel öğrencilik ile ilgili de kararlar aldık. Uygulama eğitime devam edecek öğrencilerde birinci dereceden yakınlarının bulunduğu illerde eğitim alabilecekler. Eğitim-öğretim ücreti alınmayacak. Öğrencilerimiz ciddi şekilde etkilendi. Kayıt dondurma konusunda kolaylık getirildi. Talep eden öğrenciler kayıtlarını dondurabilecek.

Vakıf yüksek öğretim kurumlarımızda birinci dereceden etkilenen öğrencilerin ücretlerinin güz döneminde alınması tavsiye ediliyor.

6 Şubat ve sonrasında final-bütünleme ili sınavlar ile tez sınavları belirlenecek ileri bir tarihe ertelenmiştir. Nisan ayı gibi gerekli düzenlemeler gözden geçirilecek. Yüz yüze eğitim seçeneği değerlendirilecek.

BÖLGEDE HANGİ ÜNİVERSİTELER VAR?

Adana: Çukurova Üniversitesi, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Kilis: 7 Aralık Üniversitesi

Kahramanmaraş : Sütçü İmam Üniversitesi, İstiklal Üniversitesi

Adıyaman: Adıyaman Üniversitesi

Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Sanko Üniversitesi

Urfa: Harran Üniversitesi

Hatay: İskenderun Teknik Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

Diyarbakır: Dicle Üniversitesi

Osmaniye: Korkut Ata Üniversitesi

Malatya: Turgut Özal Üniversitesi, İnönü Üniversitesi







