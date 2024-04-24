Metro İstanbul'un önce "teknik arıza" olarak açıkladığı, sonrasında "zorunlu bakım çalışması" şeklinde nitelendirdiği, dün ise "işletme saatleri dışında eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki trenin teması"ndan kaynaklandığını bildirdiği problem nedeniyle seferler Altunizade İstasyonu'nda aktarmalı olarak sürdürülüyor.

Metro hattında devam eden tamir çalışmaları nedeniyle Üsküdar-Altunizade istasyonları arasında ulaşım 15 dakika aralıklarla düzenlenen ring seferleriyle sağlanıyor. Altunizade-Samandıra Merkez istasyonları arasında seferlerin normal şekilde devam ettiğini belirten Metro İstanbul, yolcuların oluşabilecek yoğunluktan ve beklemelerden etkilenmemeleri için Üsküdar İstasyonu 1 numaralı girişin karşısında, sahil tarafından bulunan İETT durağından Altunizade yönüne, Altunizade İstasyonu’nda 6 numaralı girişin yanında bulunan İETT durağından Üsküdar yönüne, ücretsiz İETT ring seferleri düzenlendiği belirtildi.