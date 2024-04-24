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Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'ndaki arıza devam ediyor! Seferler ne zaman başlayacak?

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda önceki gün sabah meydana gelen aksaklık 50 saati aşkın süredir giderilemezken, sabah mesaisine gitmek isteyen vatandaşlar yoğunlukla karşılaştı. M5 Üsküdar-Samandıra metro hattı açıldı mı, seferler ne zaman normale dönecek? İşte Metro İstanbul'dan açıklama...

11:30 - 24/04/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Üsküdar- Samandıra metro hattı
Üsküdar- Samandıra metro hattı

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda önceki gün sabah meydana gelen aksaklık 50 saati aşkın süredir giderilemedi. Metro Hattı'nda devam eden aksaklık nedeniyle Altunizade durağında yoğunluk oluştu.

Üsküdar-Samandıra Metro Hattı ne zaman açılacak?

M5 Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda önceki gün saat 06.00 itibarıyla başlayan aksaklık sürüyor.

Metro İstanbul'un önce "teknik arıza" olarak açıkladığı, sonrasında "zorunlu bakım çalışması" şeklinde nitelendirdiği, dün ise "işletme saatleri dışında eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki trenin teması"ndan kaynaklandığını bildirdiği problem nedeniyle seferler Altunizade İstasyonu'nda aktarmalı olarak sürdürülüyor.

Altunize'de durağından metro hattına geçen vatandaşlara turnikelerden geçtikleri sırada "Gideceğiniz yönün tam tersine gidin" uyarısı yapılıyor.

ULAŞIM RİNG SEFERLERİYLE SAĞLANIYOR

Metro hattında devam eden tamir çalışmaları nedeniyle Üsküdar-Altunizade istasyonları arasında ulaşım 15 dakika aralıklarla düzenlenen ring seferleriyle sağlanıyor. Altunizade-Samandıra Merkez istasyonları arasında seferlerin normal şekilde devam ettiğini belirten Metro İstanbul, yolcuların oluşabilecek yoğunluktan ve beklemelerden etkilenmemeleri için Üsküdar İstasyonu 1 numaralı girişin karşısında, sahil tarafından bulunan İETT durağından Altunizade yönüne, Altunizade İstasyonu’nda 6 numaralı girişin yanında bulunan İETT durağından Üsküdar yönüne, ücretsiz İETT ring seferleri düzenlendiği belirtildi.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA: İKİ TRENİN TEMASI SONUCU

M5 hattı Fıstıkağacı İstasyonu bölgesinde 21 Nisan’ı 22 Nisan’a bağlayan gece, işletme saatleri dışında eğitim amaçlı kullanılan yolcusuz iki trenin teması sonucu zarar gören kuplajların tamir işlemleri devam etmektedir. Zorunlu bakım çalışmalarının 24 Nisan Çarşamba gecesi tamamlanması ve 25 Nisan sabahı itibarıyla normal işletmeye geçilmesi planlanmaktadır.



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#Metro İstanbul
2 saat önce
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