Uzmanı uyardı: "Su ve enerji krizi kapımızın önünde"

Bir takım yüzey araştırmaları için Kayseri'de bulunan Biyolog Prof. Dr. Ali Demirsoy; Kayseri ve Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu coğrafyanın önümüzdeki yıllarda ağır sorunlar yaşayabileceğini aktardı. Dünyanın küresel ısınmadan kaynaklı sorunları yaşamaya başladığını ve su sıkıntısı ile enerji krizinin kapının önünde olduğunu ifade eden Prof. Dr. Demirsoy, "Önümüzdeki yıllarda Kayseri de dahil bu coğrafya çok ağır sorunlar yaşayacaktır. Özellikle su ve yer altı suları açısından. Bu Türkiye'nin yalnız başına aşacağı bir sorun değil. Küresel ısınmanın yüzde 1 veya 2'sinden sorumluyuz ama Amerika yüzde 40'ından sorumlu. Şu andaki sistem maalesef sürekli kazanmayı öngördüğü için atmosfere karbondioksit vermektedir. Bütün canlıların sağlıklı yaşayabilmesi için atmosferde 340 parçacık olması lazım. Maalesef şu anda 415'e çıkmış vaziyette. Önümüzdeki yıllarda çok daha sıcak, çok daha kurak iklim bizi bekliyor. 2035 yılından sonra çok ağır sorunlar yaşanacak ve bu sorunları yaşayan ülkelerden biri de biz olacağız. Ne yazık ki bunları parça parça yaşamaya başladık. Su sıkıntısı, enerji krizi ve besin krizi kapımızın önünde. Bütün bunun üzerine dünyanın ortalama sıcaklığı deniz ve karalarda arttığı için çok ağır bir şekilde bunu yaşayacağız. Belediyelerin ve yerel yönetimlerin şuandan itibaren su kaynakları arama değil, su yönetimini ve elimizdeki suyu en tasarruflu nasıl kullanılacağını geliştirmesi kaçınılmazdır" dedi.