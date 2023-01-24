Borç yapılandırma paketi geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından aktarıldı. Vergi dairelerine ceza, faiz, vergi borcu bulunan vatandaşlara vergi affı geldi. Şimdi vatandaşlar vergi borçları silindi mi, yapılandırma olacak mı sorularına yanıt arıyor.

VERGİ BORÇLARI SİLİNDİ Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, milyonlarca vatandaşın beklediği vergi borçlarının yapılandırması ve trafik ceza puanlarının silinmesine ilişkin müjdeleri kamuoyuna duyurdu. "Kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vergi dairelerine olan 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz. Sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerinden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz." dedi.

HANGİ BORÇLARA YAPILANDIRMA GELECEK?

Borç yapılandırma paketi ile 2 bin liranın altındaki vergi borçları ve trafik ceza puanları siliniyor. Yapılandırma düzenlemesi ile taksitli ödeme imkanı geliyor.

YAPILANDIRMA PAKETİNİN DETAYLARI BELLİ OLDU!

23 Ocak tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından kamera karşına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan yapılandırma paketinin detaylarını açıkladı. İşte o açıklamalar:

"TAKSİTLE ÖDEME İMKANI GETİRİYORUZ"

"Vergi daireleri, gümrük müdürlükleri, SGK, belediyeler, il özel idareleri gibi kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımıza olan borçların cezalarını kaldırıyoruz. Bu borçları belirli oranla güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getiriyoruz. Davalı vergi ve prim dosyaları da bu kapsamda olacaktır. Teklifle matrah artırımını ve işletme kayıtlarının düzeltilmesini sağlıyoruz.

BORÇLARIN CEZALARI SİLİNİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından “Kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifini hazırlıyoruz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “2 bin lirayı aşmayan icralık borçları tasfiye edecek düzenlemeyi yapmıştık. Aynı uygulamayı vergi dairelerimiz için hayata geçiriyoruz. 31 Aralık 2022 tarihinden önceye ait 2 bin lirayı aşmayan borçların cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz. (Yükseköğrenim kredisi) Endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz” açıklamalarında bulundu.

YÜKSEK ÖĞRETİM KREDİ BORÇLARINA TAKSİT İMKANI!

Yüksek öğretim kredi borçlarının artışına son verdik. Geçmişte endeksle oluşmuş borçları silmiştik. Bu düzenlemeyle endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırarak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz.

TRAFİK CEZA PUANLARI SİLİNİYOR

Trafik ceza puanlarıyla ilgili bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Ülkemizin karayolu altyapısı, bölünmüş yollar, köprüler ve tünellerle hızlı, konforlu güvenli yolculuğa uygun hale getirdik. Ölümlü trafik kazalarında neredeyse yarı yarıya azalma sağladık. Bireysel ve ticari karayolu kullanımındaki artış, kural ihlalleri sebebiyle sürücülerimizin ceza puanında ciddi yükselmelere sebebiyet verdi. Yapacağımız düzenlemeyle sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı gaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerinden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz." ifadelerini kullandı.

"10 BİNE YAKIN EHLİYET İADE EDİLECEK"

Ehliyet affına ilişkin olarak “Sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz. Yaklaşık 2,5 milyon sürücünün ceza puanı silinecek ve bu sebeple geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesi sağlanacak” ifadelerini kullanan Erdoğan, davalı vergi ve prim dosyaları da bu kapsamda olacağının altını çizdi.

KRİTİK TARİH "31 ARALIK 2022"

Devlete olan tüm borçlara yapılandırma imkanı getirildi. Buna göre 31 Aralık 2022'ye kadar olan borçlara taksit imkanı sağlanacak.

ÖĞRENİM KREDİLERİ, TRAFİK CEZALARINI KAPSIYOR