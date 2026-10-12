17:28, 12/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 18:00, 12/10/2026, Pazartesi
Annesini darbeden babasını itip karşısına dikildi: Küçük kardeşin hareketi sosyal medyada gündem oldu
Adana’nın Çukurova ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında acımasızca darbeden şahıs dehşet saçtı. Yere yığılan annesini korumak için babasını iterek araya girmeye çalışan küçük çocuğun çaresizliği ve korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Olay, öğle saatlerinde Toros Mahallesi Şair Hasibe Hatun Caddesi’nde meydana geldi. Çocuklarını görmek isteyen kadın ile boşanma aşamasında olduğu öğrenilen erkek arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Gözü dönen şahıs, çocuklarının gözü önünde kadına saldırarak darbetti. Kadın aldığı darbelerle yere düşerken, annesinin ezildiğini gören çocuklardan biri koşarak babasını itti ve engel olmaya çalıştı. Şiddet uygulayan şahıs, tepkilere aldırış etmeden çocukları zorla otomobile bindirdi.
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