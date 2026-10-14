15:09, 14/10/2026, Çarşamba
Avcılar’da hafriyat kamyonu sular altında kaldı
İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran yoğun yağış, Avcılar’da hayatı olumsuz etkiledi. Tahtakale Mahallesi’nde park halindeki hafriyat kamyonu, arazinin gölete dönüşmesi sonucu sular altında kaldı.
ARAZİ GÖLETE DÖNDÜ
Yoğun yağışın ardından Tahtakale Mahallesi’nde su birikintileri oluştu. Park halindeki hafriyat kamyonu, arazide biriken suyun yükselmesiyle büyük ölçüde su altında kaldı.
KAMYONU KURTARMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Kamyon sahibinin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sular altında kalan aracı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma başlatıldı.
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