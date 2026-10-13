Ekiplerin durdurduğu araçtan 110 bin adet uyuşturucu hap çıktı: Yaptığı savunma 'pes' dedirtti
Adana’da narkotik polisinin takip edip önünü keserek durdurduğu plakaları sökülmüş otomobilde 110 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki ifadesinde "Haberim yok, başka biri koymuş olabilir" diyen sürücü T.T. tutuklandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine dev bir operasyona imza attı. Yapılan istihbari çalışmalar sonucunda sevkiyatı gerçekleştireceği belirlenen şüpheli araç, D-400 kara yolu üzerinde takibe alındı.
Narkotik ekiplerinin fiziki takibi sonucu plakalarının sökülmüş olduğu fark edilen otomobil, Turhan Cemal Beriker Bulvarı’na geldiği sırada ekiplerce önü kesilerek durduruldu. Sürücü T.T. (29) polis ekipleri tarafından araçtan indirilerek etkisiz hale getirildi.
TORPİDO VE YEDEK LASTİKTEN ÇIKTI
Narkotik köpeğinin de katıldığı detaylı aramalarda otomobilin torpido gözüne ve bagajda bulunan yedek lastiğin (stepne) içine gizlenmiş vaziyette toplam 110 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
"BAŞKA BİRİ KOYMUŞ OLABİLİR"
Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli T.T.’nin ifadesindeki savunması dikkat çekti. Sorgusunda suçlamaları reddeden T.T., "Uyuşturucu maddeden haberim yok. Başka biri koymuş olabilir" diyerek kendisini savundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 29 yaşındaki sürücü, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.