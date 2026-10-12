18:01, 12/10/2026, PazartesiG: Güncelleme: 18:12, 12/10/2026, Pazartesi
Silopi Belediyesi meclis toplantısında kavga: Başkan yardımcısına saldırı kamerada
Şırnak’ın Silopi ilçesinde belediye meclisinin aylık toplantısı sırasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Meclis Üyesi Tahir Tarhan ile Belediye Başkan Yardımcısı Harun Kuday arasında yaşanan gerginlikte tarafların birbirlerine su fırlattığı ve ardından fiziki müdahalenin yaşandığı anlar kameralara yansıdı. İddiaya göre, Tarhan ile Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı arasında başlayan tartışmaya Başkan Yardımcısı Kuday da tepki gösterdi. Gerginliğin büyümesi üzerine Tarhan’ın Kuday’ın yüzüne su fırlattığı, Kuday’ın karşılık vermesiyle olayın kavgaya dönüştü. Görüntülerde bazı belediye meclis üyelerinin de tartışmaya dahil olduğu ve Kuday’a yönelik fiziki müdahalede bulunulduğu kameraya yansıdı.
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