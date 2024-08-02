BTK'nın sitesinde yapılan sorgulamalarda erişim engelinin uygulandığı görüldü. Türkiye’de Instagram’a sabah saatleri itibariyle getirilen erişim engeli getirildi. Instagram engeli sonrasında Türkiye’den giriş yapmak isteyenler VPN'ye yöneldi. Peki, VPN nedir? VPN kullanmak suç mu? VPN nasıl kullanılır, VPN ile İnstagram nasıl açılır? İşte konuya ilişkin detaylar...

VPN KULLANMAK SUÇ MU, YASAL MI?

VPN kullanımı birçok ülkede yasal olarak kabul edilir ve genellikle internette gizliliği korumak, coğrafi kısıtlamaları aşmak ve güvenli bir bağlantı sağlamak amacıyla tercih edilir. Ancak, bazı ülkelerde VPN kullanımı sınırlı veya yasaklanmış olabilir. Türkiye'de VPN kullanımı genel olarak yasaldır, fakat bazı VPN servislerine erişim engellenebilir. VPN kullanarak yasadışı faaliyetlerde bulunmak (örneğin, telif hakkı ihlali veya yasa dışı içeriklere erişim) suç teşkil edebilir. Bu nedenle, VPN kullanırken yasal düzenlemelere ve etik kurallara dikkat etmek önemlidir.

VPN NEDİR?

VPN, "Virtual Private Network" (Sanal Özel Ağ) anlamına gelir. İnternete bağlandığınızda verilerinizi şifreleyerek ve IP adresinizi gizleyerek çevrimiçi gizliliğinizi korumanıza yardımcı olan bir teknolojidir. VPN, internet trafiğinizi şifreli bir tünel üzerinden yönlendirir ve bu sayede kullanıcıların gerçek konumlarını gizlemelerini sağlar. Bu, internet üzerindeki faaliyetlerinizin gizliliğini korurken, aynı zamanda coğrafi kısıtlamaları aşmanıza ve engellenmiş içeriklere erişmenize olanak tanır. VPN'ler genellikle güvenlik, gizlilik ve özgürlük sağlamak amacıyla kullanılır.

VPN NASIL KULLANILIR?

VPN Hizmeti Seçimi: İhtiyaçlarınıza en uygun VPN hizmetini seçin. Güvenilir ve kullanıcı dostu bir hizmet tercih edin. Ücretli VPN servisleri genellikle daha güvenlidir.

VPN Yazılımını İndirin: Seçtiğiniz VPN hizmetinin resmi web sitesine giderek VPN yazılımını indirin. Çoğu VPN hizmeti, Windows, macOS, iOS ve Android için uygulamalar sunar.

VPN Hesabı Oluşturma: VPN hizmetine kaydolun ve bir hesap oluşturun. Ücretli VPN servislerinde genellikle abonelik planları bulunur.

VPN Uygulamasını Kurma: İndirdiğiniz VPN uygulamasını cihazınıza kurun. Kurulum işlemi genellikle hızlı ve basittir.

VPN Bağlantısını Ayarlama: Uygulamayı açın, kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapın. VPN sunucusunu seçin ve "Bağlan" düğmesine tıklayın. Bağlantı kurulduktan sonra, internet trafiğiniz şifrelenir ve IP adresiniz gizlenir.

VPN İLE İNSTAGRAM'A NASIL GİRİLİR?

VPN ile Instagram’a giriş yapmak isteyenlerin cep telefonlarında ya da bilgisayarlarında öncelikle iyi bir VPN programına ihtiyacı olacaktır. Türkiye’de kullanılabilecek ücretli ve ücretsiz pek çok farklı seçenek vardır. Bu nedenle uygun bulduklarınızdan birisini kullanabilirsiniz. VPN adımlarını geçtikten sonra ise aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Cihazınızın ayarlar menüsünü kullanarak başlayın.

Ağ ve İnternet bölümüne gidin, burada VPN seçeneğini bulun.

Seçmek istediğiniz VPN’i bulun ve üzerine tıklayın.

Instagram’ın erişim kısıtlamasının olmadığı bir ülkeyi seçin.

Kendi kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.

Son olarak, ‘Bağlan’ seçeneğine tıklamanız gerekmektedir.

İNSTAGRAM ERİŞİM ENGELİ NE ZAMAN KALKACAK?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Instagram'a erişim engeli getirildi. BTK'nın site bilgileri sorgulama sayfasında ilgili karar görüldü. BTK tarafından 2 Ağustos tarihinde Instagram'a erişim engeli getirildi.

BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden Instagram'a erişim engeli kararı alındığı öğrenilirken edinilen bilgiye göre karar "katalog suçlar" olarak belirlenen düzenlemelere uymadığı için verildi. Yetkililer engelin ne zaman kaldırılacağının Instagram tutumuna bağlı olduğunu belirtiyorlar.dığına ve ne kadar süreceğinize ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.







