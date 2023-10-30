Yabancıya konut satışında bir kısıtlama daha! Alt sınır 75 bin dolardan 200 bin dolara yükseltildi

Göç İdaresi yabancıya ikamet amaçlı konut satışında alt limiti yükseltti. Yabancıya vatandaşlık amaçlı konut satışında alt sınırın geçen yıl 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarılmasından sonra, ikamet amaçlı konut satışında da sınır yükseltildi. 16 Ekim 2023 tarihinden itibaren yabancıların ikamet izni alabilmek için alacakları taşınmazlarda 75 bin dolar olan alt sınır 200 bin dolara çıkarıldı.

Değerleme raporu istenecek

Gayrimenkul Uzmanı Dr.Mustafa Koçak, yeni alt limite ilişkin 10 Haber'e yaptığı açıklamada şunları kaydetti: Edinme (satın alma) tarihi 16.10.2023 ve sonrasında olan taşınmazlar üzerinden taşınmaz amaçlı kısa dönem ikamet izni başvurusunda, Tapu üzerindeki satış bedelinin tüm şehirler için tapunun alındığı gündeki (tapu edinim tarihi) Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak asgari 200 bin dolar karşılığı Türk Lirası olması şartı aranacaktır.

Tapu üzerindeki satış bedeli esas alınacak

16.10.2023 tarihinden sonra edinilecek tapularda taşınmaz değerleme raporu kabul edilmeyecek olup tapu üzerindeki satış bedeli esas alınacak.

26.04.2022’den 16.10.2023 tarihine kadar edinilen taşınmazlarda büyükşehirler için 75 bin dolar, diğer şehirler için 50 bin dolar şartı aranmaya devam edecek olup bu başvurular için taşınmaz değerleme raporu istenmeye devam edecek" diye konuştu.











