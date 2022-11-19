Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman bitiyor?

Geçtiğimiz cuma günü ara tatile giren öğrenciler Pazartesi günü ders başı yapacak. Uzmanlar, ara tatilde dinlenme, eğlenme, oyun, doğada vakit geçirme, kitap okuma, kültürel ve sportif aktiviteler gibi faaliyetlerle öğrencilerin yeniden eğitim temposuna motive edilmesi gerektiğini belirterek, teknolojik aygıtların kullanımının sınırlandırılması ve denetimi konusunda ebeveynleri uyarıyor.
2023 YARIYIL TATİLİ, 15 TATİL NE ZAMAN?
23 Ocak 2023 - 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yarıyıl tatili olacak.
2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?
17 - 20 Nisan 2023 tarihleri arasında yılın ikinci ara tatili yaşanacak
2023 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
16 Haziran 2023'de yaz tatili başlayacak.
2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ
1 Ocak 2023 – Pazar
23 Nisan 2023 – Pazar
1 Mayıs 2023 – Pazartesi
19 Mayıs 2023 – Cuma
15 Temmuz 2023 – Cumartesi
30 Ağustos 2023 – Çarşamba
29 Ekim 2023 – Pazar
Ramazan Bayramı Tatili: 21-23 Nisan (Cuma/arife-Cumartesi-Pazar)
Kurban Bayramı Tatili: (Çarşamba/arife-Perşembe-Cuma-Cumartesi)
2022-2023 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ