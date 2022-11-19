Özgün Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman bitiyor?
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Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman bitiyor?

11 Kasım cuma günü ara tatil sürecine giren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 21 Kasım Pazartesi ders başı yapacak. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının takvimi açıklandı. Ara tatilin bitmesine günler kala öğrenciler bir sonraki tatil olan yarıyıl tatilinin ne zaman olduğunu merak edip araştırmalarda bulunuyor. Peki yarıyıl tatili yani 15 tatil ne zaman? 2. dönem ara tatili ve yaz tatili ne zaman? 2023 resmi tatil günleri neler? İşte detaylar.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yarıyıl tatili, 15 tatil ne zaman? 2023 resmi tatil günleri
Okullar ne zaman açılıyor?

Geçtiğimiz cuma günü ara tatile giren öğrenciler Pazartesi günü ders başı yapacak. Uzmanlar, ara tatilde dinlenme, eğlenme, oyun, doğada vakit geçirme, kitap okuma, kültürel ve sportif aktiviteler gibi faaliyetlerle öğrencilerin yeniden eğitim temposuna motive edilmesi gerektiğini belirterek, teknolojik aygıtların kullanımının sınırlandırılması ve denetimi konusunda ebeveynleri uyarıyor.

2023 YARIYIL TATİLİ, 15 TATİL NE ZAMAN?

23 Ocak 2023 - 3 Şubat 2023 tarihleri arasında yarıyıl tatili olacak.

2. DÖNEM ARA TATİL NE ZAMAN?

17 - 20 Nisan 2023 tarihleri arasında yılın ikinci ara tatili yaşanacak

2023 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

16 Haziran 2023'de yaz tatili başlayacak.

2023 RESMİ TATİL GÜNLERİ

1 Ocak 2023 – Pazar

23 Nisan 2023 – Pazar

1 Mayıs 2023 – Pazartesi

19 Mayıs 2023 – Cuma

15 Temmuz 2023 – Cumartesi

30 Ağustos 2023 – Çarşamba

29 Ekim 2023 – Pazar

Ramazan Bayramı Tatili: 21-23 Nisan (Cuma/arife-Cumartesi-Pazar)

Kurban Bayramı Tatili: (Çarşamba/arife-Perşembe-Cuma-Cumartesi)

2022-2023 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

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