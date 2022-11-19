Okullar ne zaman açılacak? Ara tatil ne zaman bitiyor? 11 Kasım cuma günü ara tatil sürecine giren ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri 21 Kasım Pazartesi ders başı yapacak. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının takvimi açıklandı. Ara tatilin bitmesine günler kala öğrenciler bir sonraki tatil olan yarıyıl tatilinin ne zaman olduğunu merak edip araştırmalarda bulunuyor. Peki yarıyıl tatili yani 15 tatil ne zaman? 2. dönem ara tatili ve yaz tatili ne zaman? 2023 resmi tatil günleri neler? İşte detaylar.

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