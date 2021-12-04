Yeni asgari ücret ne zaman belli olacak?

Asgari ücret ne kadar olacak, ne zaman belli olur? Asgari ücret zammı 2. toplantısı ne zaman? gibi sorular merak ediliyor. Asgari ücrette son durum haberimizde...

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

1 Aralık tarihinde toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında İşçi ve işveren sendikalarının ücret beklentileri ortaya çıktı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin açıklamasında yapılan çalışmalar neticesinde işçi tarafının 3750-4000 lira arasında, işveren tarafının ise 3500-3750 lira arasında asgari ücret istediğini belirtti.

ÖZGÜN Asgari ücret 4000 lira olur mu? Asgari ücret görüşmelerinde son durum!

ASGARİ ÜCRET İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ TOPLANTILAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Milyonlarca çalışanın dört gözle beklediği asgari ücrette ikinci toplantı, 7 Aralık Salı günü saat 14.00’te TÜRK-İŞ’te,üçüncü toplantı ise 9 Aralık Perşembe günü saat 10.00’da TİSK’te yapılacak.

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ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Kasım ayı içerisinde yaptığı açıklamalar ile Asgari Ücret görüşmelerinin bu yıl iki hafta gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanacağını ve yıl sonuna kalmadan duyurulacağını açıklamıştı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yaparken ikinci ve üçüncü toplantı ise önümüzdeki hafta içerisinde yapılacak.