Özgün Yeni Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz kimdir? Nazif Yılmaz kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?
ÖZGÜN HABERLER

Yeni Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz kimdir? Nazif Yılmaz kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı kim oldu? sorusu son dakika gündeme yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alındı. Bakan Yardımcılığına Nazif Yılmaz atandı. Resmi Gazete'de yayınlanan kararın ardından Yeni Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz kimdir? sorusu gündeme geldi. Peki, Nazif Yılmaz kimdir? Milli Eğitim Bakan Yardımcısı olan Nazif Yılmaz daha önce hangi görevlerde bulundu? İşte merak edilen bu soruların yanıtı...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz kimdir? Nazif Yılmaz kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?
nazif yılmaz kimdir

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alındı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yer alan karara göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alındı. Karar doğrultusunda Bilgili'nin yerine Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz atandı.

NAZİF YILMAZ KİMDİR?

1971 yilinda Kayseri – Develi’de dogdu. Lise ögrenimini Develi Imam Hatip Lisesi’nde (1988), lisans egitimini Marmara Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi’nde (1993) tamamladi. Lisans egitimi sirasinda hafizlik yapti. Yüksek lisans egitimini Marmara Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dali’nda tamamladi. Halen Uludag Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Din Egitimi Anabilim Dali’nda “Imam-Hatip Liselerinde Kur’an-i Kerim Ögretiminde Yeni Yöntemler ve Materyal Kullanimi” adli doktora tez çalismasi devam etmektedir. 2 Ocak 2014 tarihinden itibaren Millî Egitim Bakanligi Din Ögretimi Genel Müdürü olarak görev yapmaktadir.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Bilgili görevden alındı: Yerine Nazif Yılmaz atandı
GÜNDEM
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Bilgili görevden alındı: Yerine Nazif Yılmaz atandı
Trabzonspor 3 puanla başladı

Trabzonspor 3 puanla başladı

Bordo mavililer, Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Malatyada dehşet

Malatya'da dehşet

​Kavga ettiği şahsın üzerine pitbull saldı.
MEBde görev değişimi

Bakan Yardımcısı Ahmet Bilgili'nin yerine Nazif Yılmaz atandı.

​Devletin iktisadi teşebbüslerine vatandaşı ortak etme planına %67 oranında destek çıktı.

​Türkiye'nin 7 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı.

Tartışılan<br>pozisyon

Tartışılan
pozisyon

​Yeni Malatyaspor kırmızı bekledi, kart çıkmadı.

​Kazakistan'a tahliye seferi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yeditepe Bienali'nde önemli açıklamalar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.