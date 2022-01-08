Yeni Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz kimdir? Nazif Yılmaz kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alındı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yer alan karara göre, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili görevden alındı. Karar doğrultusunda Bilgili'nin yerine Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz atandı.
NAZİF YILMAZ KİMDİR?
1971 yilinda Kayseri – Develi’de dogdu. Lise ögrenimini Develi Imam Hatip Lisesi’nde (1988), lisans egitimini Marmara Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi’nde (1993) tamamladi. Lisans egitimi sirasinda hafizlik yapti. Yüksek lisans egitimini Marmara Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dali’nda tamamladi. Halen Uludag Üniversitesi Ilahiyat Fakültesi Din Egitimi Anabilim Dali’nda “Imam-Hatip Liselerinde Kur’an-i Kerim Ögretiminde Yeni Yöntemler ve Materyal Kullanimi” adli doktora tez çalismasi devam etmektedir. 2 Ocak 2014 tarihinden itibaren Millî Egitim Bakanligi Din Ögretimi Genel Müdürü olarak görev yapmaktadir.