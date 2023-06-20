Yıllara göre asgari ücret zam oranları
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ara zam açıklandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu zammı belirlemek için üçüncü kez bir araya geldi. 13 Haziran'da ilk toplantısını yapan komisyon dün ikinci kez toplanmıştı. Toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol da katıldı.
Temmuzda yeni asgari ücret net ne kadar?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücreti açıkladı. Asgari ücret yüzde 34 artışla 11 bin 402 TL oldu. Brüt asgari ücret 13 bin 414 lira 50 kuruş oldu.
Temmuz zammı asgari ücret işveren maliyeti ne kadar?
Yeni asgari ücretin işverene aylık maliyeti ise 15 bin 762 lira 4 kuruş oldu. Bu rakamın, 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşu SGK primi (işveren payı), 268 lira 29 kuruşu işveren işsizlik sigorta primi kalemlerinden oluştu.
Yıllara göre asgari ücrete yapılan zam oranları
- 1 Ocak 2023'te asgari ücretin net 8 bin 506 lira olmuştu. Böylece asgari ücrette temmuza göre yüzde 54,66, ocak ayına göre yüzde 100'lük artış yapılmıştı.
- 2022 yılında asgari ücret bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulandı.
- 2021 yılında ise asgari ücret brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulandı.
- 2020'de asgari ücret brüt 2.943,00 TL, net 2.324,71 TL olarak belirlenmişti.
- 2019'da ise brüt 2.558,40 TL olan asgari ücret net 2.020,90 TL olarak ödenmişti.