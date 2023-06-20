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Asgari ücret kaç dolar zam yapıldı?

Asgari ücret zammı kaç dolar olduğu yeni maaş sonrası sorgulanır oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücreti açıkladı. Asgari ücret yüzde 34 artışla 11 bin 402 TL, brüt asgari ücrete 13414 lira oldu. Temmuz asgari ücret ara zammının kaç dolara denk geldiği de sorgulanıyor. Zam sonrası yeni asgari ücret döviz bazlı tarihi rekorunu kırdı. Asgari ücret, bugünkü kur itibariyle 482 dolara denk geliyor. İşte yıllara göre asgari ücretin dolar karşılığı tablosu.

13:39 . 20/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Asgari ücrete kaç dolar zam yapıldı?

Asgari ücrete kaç dolar zam yapıldı?

Yeni asgari ücret Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından 11 bin 402 TL olarak açıklandı. Yüzde 34’lük zamla beraber brüt ücret 13 bin 414 TL oldu.

Brüt asgari ücretten işçi payı olarak 1.878 TL sigorta primi, 134 TL de işsizlik sigortası primi kesilecek. İşveren payı olarak ise 2.079 TL sigorta primi, 268 TL de işsizlik sigortası primi kesintisi yapılacak. Böylece 11.759 TL olan asgari ücretin işverene maliyeti 15.761 TL’ye yükselecek. İşverenin maliyeti 4.002 TL artacak.

Asgari ücret kaç dolar?

Belirlenen yeni asgari ücret olan 11 bin 402 TL, bugünkü kurla (23.62 TL) 482 dolara denk geliyor. Ocak 2023'te gelen yüzde 54,5 zamla 8 bin 506 TL 455 dolara yükselerek kur bazında rekor seviyeye çıkmıştı.

Yıllara göre asgari ücretin dolar karşılığı tablosu

  • 2002 yılı: 126 dolar
  • 2003 yılı: 135 dolar
  • 2004 yılı: 218 dolar
  • 2005 yılı: 257 dolar
  • 2006 yılı: 281 dolar
  • 2007 yılı: 295 dolar
  • 2008 yılı: 429 dolar
  • 2009 yılı: 344 dolar
  • 2010 yılı: 404 dolar
  • 2011 yılı: 427 dolar
  • 2012 yılı: 386 dolar
  • 2013 yılı: 451 dolar
  • 2014 yılı: 414 dolar
  • 2015 yılı: 426 dolar
  • 2016 yılı: 441 dolar
  • 2017 yılı: 397 dolar
  • 2018 yılı: 422 dolar
  • 2019 yılı: 378 dolar
  • 2020 yılı: 390 dolar
  • 2021 yılı: 383 dolar
  • 2022 yılı: 316 dolar
  • 2022 yılı: 329 dolar
  • 2023 yılı: 455 dolar
  • 2023 yılı: 482 dolar
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İşsizlik maaşı asgari ücret zammı sonrası arttı. Asgari ücret yüzde 34 artışla 11 bin 402 TL, brüt asgari ücrete 13414 lira oldu. Türkiye İstatistik Kurumu nisan ayı işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre işsizlik oranı ise 0,1 puan artarak %10,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8,1 iken kadınlarda %14,3 olarak tahmin edildi. 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre 74 bin kişi artarak 3 milyon 585 bin kişi oldu. İşyeri tarafından çıkartılan kişiler İŞKUR üzerinden işsizlik maaşına başvuruda bulunabilmekte. İşsizlik maaşı alma hakkı bulunanların, başvurularını 30 gün içinde yapmaları gerekir. Peki İŞKUR işsizlik maaşları ne kadar? İşsizlik parası nasıl alınır kimler alır şartları neler? İşte işsizlik maaşının bilinmesi gerekenleri.

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#dolar
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