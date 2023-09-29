|
Özgün

YKS 3. ek tercih ne zaman, olacak mı? 2023 üniversite ek yerleştirmeleri

YKS 3. ek tercih olacak mı, sorusu ikinci ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların gündemine geldi. 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2023-2024 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından 25 Eylül 2023 tarihinde açıklandı. 2 yıllık ve 4 yıllık bölümlere yerleşen adaylar üniversite kayıtlarını 27 Eylül-3 Ekim 2023 tarihleri arasında tamamlayacaklar. Ek tercih sürecinde, herhangi bir yükseköğrenim programına kayıt hakkı kazanamayan adaylar da beklentilerini 3. tercihlere yöneltti. Peki, 2023 YKS 3. ek tercih ne zaman, üçüncü ek tercih hakkı olacak mı?

12:42 . 29/09/2023 الجمعة
Yeni Şafak
YKS ek tercih

YKS ek tercih

YKS ek yerleştirmeler için sonuçlar, adayların erişimine açıldı. ÖSYM tarafından 3,5 milyondan fazla adaya düzenlenen üniversite sınavının 1. ve 2. tercihlerinde uygun kontenjanlara yerleşen adayların yanı sıra ek yerleştirmelerde de istediği sonucu elde edemeyen adaylar araştırmalara başladı. Peki YKS 3. tercih var mı? 2023 ÖSYM YKS 3. tercihler ne zaman yapılacak? Üniversiteye yerleşemeyen ne yapacak?

YKS 3. EK TERCİH OLACAK MI, NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, 2023-YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre toplam 71 bin 943 adayımız daha üniversitelerimize kayıt yaptırmaya hak kazandı. Aramıza yeni katılacak tüm öğrencilerimizi tebrik eder, başarılar dilerim" dedi.

YKS 3. tercihlerinin yapılacağına dair ÖSYM'den bir açıklama ise gelmedi. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 27 Eylül-3 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 27-29 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.



#ösym
#yks
#yks ek tercih
#yks 3. ek tercih
#üniversite ek tercih
قبل٪ s
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
YKS 3. ek tercih ne zaman, olacak mı? 2023 üniversite ek yerleştirmeleri