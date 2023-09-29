YKS ek yerleştirmeler için sonuçlar, adayların erişimine açıldı. ÖSYM tarafından 3,5 milyondan fazla adaya düzenlenen üniversite sınavının 1. ve 2. tercihlerinde uygun kontenjanlara yerleşen adayların yanı sıra ek yerleştirmelerde de istediği sonucu elde edemeyen adaylar araştırmalara başladı. Peki YKS 3. tercih var mı? 2023 ÖSYM YKS 3. tercihler ne zaman yapılacak? Üniversiteye yerleşemeyen ne yapacak?

YKS 3. EK TERCİH OLACAK MI, NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili gençler, 2023-YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre toplam 71 bin 943 adayımız daha üniversitelerimize kayıt yaptırmaya hak kazandı. Aramıza yeni katılacak tüm öğrencilerimizi tebrik eder, başarılar dilerim" dedi.

YKS 3. tercihlerinin yapılacağına dair ÖSYM'den bir açıklama ise gelmedi. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?

YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 27 Eylül-3 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 27-29 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye süresi içinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan tarihe ve ilgili belgelere göre işlem yapacaktır.







