17-18 Haziran tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 ayrı oturumda YKS sınavına giren adaylar, “YKS sonuçları bu hafta açıklanır mı? 2023 YKS sonuçları erken açıklanır mı? YKS ne zaman açıklanacak?” sorularına yanıt arıyor. İyi bir üniversite ve bölümde eğitim görmek isteyenlerin girdiği YKS sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak. YKS sonuçları ile birlikte tercih işlemleri başlayacak…

YKS SONUÇLARI BU AY AÇIKLANACAK MI VE NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

YKS sonuçları ve TYT, AYT, YDT ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre 20 Temmuz 2023 Perşembe günü açıklanacak.

SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Sınav sonuçlarını doğru bir şekilde sorgulamak isteyen adaylar T.C. Kimilk numaraları ve şifreleri ile https://sonuc.osym.gov.tr adresinden aday işlemleri bölümünfen sonuçlarını öğrenebilr. Aday TYT, AYT VE YDT olmak üzere girdikleri üç sınavında sonucunu görecek.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercihlerinin ne zaman başlayacağı ÖSYM tarafından henüz duyurulmadı. Ancak sonuçların ilan edilmesinden kısa bir süre sonra tercihlerin başlaması bekleniyor.







