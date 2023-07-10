|
Özgün

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?

YKS sonuçları için heyecan dorukta. Haziran ayında gerçekleştirilen YKS'nin (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonuçları için nefesler tutuldu. Sonuçların açıklanması ardından ÖSYM tarafından tercih sürecinin ayrıntıları paylaşılacak. 2023 sonuç tarihi sınav takvimiyle belirtilmişti. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

14:13 . 10/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
YKS sınavı

YKS sınavı

17-18 Haziran tarihlerinde TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 ayrı oturumda YKS sınavına giren adaylar, “YKS sonuçları bu hafta açıklanır mı? 2023 YKS sonuçları erken açıklanır mı? YKS ne zaman açıklanacak?” sorularına yanıt arıyor. İyi bir üniversite ve bölümde eğitim görmek isteyenlerin girdiği YKS sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak. YKS sonuçları ile birlikte tercih işlemleri başlayacak…

YKS SONUÇLARI BU AY AÇIKLANACAK MI VE NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

YKS sonuçları ve TYT, AYT, YDT ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre 20 Temmuz 2023 Perşembe günü açıklanacak.

SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Sınav sonuçlarını doğru bir şekilde sorgulamak isteyen adaylar T.C. Kimilk numaraları ve şifreleri ile https://sonuc.osym.gov.tr adresinden aday işlemleri bölümünfen sonuçlarını öğrenebilr. Aday TYT, AYT VE YDT olmak üzere girdikleri üç sınavında sonucunu görecek.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS tercihlerinin ne zaman başlayacağı ÖSYM tarafından henüz duyurulmadı. Ancak sonuçların ilan edilmesinden kısa bir süre sonra tercihlerin başlaması bekleniyor.



#yks
#yks sonuç
#ösym
#yüksek öğretim sınavı
#yks sonuçları
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Giresun'da şiddetli yağış etkili oluyor