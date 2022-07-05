Özgün Yeni asgari ücret zammı ne zaman yatacak?
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Yeni asgari ücret zammı ne zaman yatacak?

Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla memur ve emeklilerin zam oranı netleşti. Memur ve memur emeklileri, SSK emeklileri maaşlarında artış yaşandı. Buna göre emekli ve memurlar zamlı maaşların ne zaman yatacağını sorguluyor. Peki, yeni asgari ücret zammının ardından yükselen emekli ve memur maaşlarındaki fark ne zaman yatacak? Zamlı maaşlar hangi tarihte ödenecek? İşte detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? Zamlı asgari ücretin yatacağı tarih...
Zamlı maaşların ödeneceği tarih

Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından milyonları ilgilendiren zam oranları da netleşti. Memur ve memur emeklileri yılda iki kez maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor ve geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa maaş zammına yansıyor. Peki, zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 asgari ücret ek zammı ile ilgili şunları söyledi:

  • "Bakanlığımızın tüm taraflarla görüş ve anlayış birliği içinde yürüttüğü çalışma sonunda yeni bir asgari ücret rakamı belirledik. Şimdi sizlere yeni asgari ücreti açıklamak istiyorum. Asgari ücrete temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında bir ara artış yapıyoruz. Buna göre yeni asgari ücret net 5 bin 500 lira olacaktır. İşçi başına devletimiz işverenlere de 100 lira destek verecektir."

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR?

6 aylık rakamlara göre memur ve memur emeklileri yüzde 34,85 enflasyon farkı alacak. Yüzde 7'lik toplu sözleşme zammıyla temmuz ayı toplam zam oranı yüzde 41,85 olacak.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yılda iki kez aylıklarına zam alıyor. Bu oran 6 aylık enflasyon rakamına göre belirleniyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 42,35 zam alacak.

ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN ÖDENECEK?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla asgari ücret yönetmenliğinde değişikliğe gidildi. Değişiklik şu şekilde:

"Komisyonca belirlenen ücretler Resmi Gazete'de yayımlanır ve Komisyon kararında başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer".

Yani 1 Temmuzdan itibaren her gün, yeni asgari ücretle maaş hesaplanıyor. Böylece bir sonraki ay; ağustos ayında zamlı asgari ücret ödenecek.

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