15 Şubat 2021 Reyting sonuçları Pazartesi: Uyanış Büyük Selçuklu dizisi bu haftanın lideri

15 Şubat 2021 Reyting Sonuçları Pazar için merak ediliyor. Dün reyting birincisi kim oldu sorusu ise izleyicilerin en çok merak ettiği konu oldu. Reyting Sonuçları günlük olarak yayınlanır ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak üç çeşit ölçülür. Dün TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu reyting sonuçları listesinde birinci sırada yer aldı. İşte 15 Şubat 2021 Reyting Sonuçları Pazartesi listesi hakkında detaylar...
15 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI PAZARTESİ
15 Şubat Reyting Sonuçları Açıklandı. İşte Pazartesi reyting sonuçları listesi:
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 UYANIŞ BUYUK SELÇUKLU TRT 1
2 ESRA EROL'DA ATV
3 YASAK ELMA FOX
4 MARAŞLI ATV
5 ÇUKUR SHOW TV
6 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV
7 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER FOX
8 MARASLI (ÖZET) ATV
9 YASAK ELMA (ÖZET) FOX
10 ATV ANA HABER ATV
AB İLK 10 PROGRAM
1 UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU TRT 1
2 YASAK ELMA FOX
3 SELÇUK TEPELİ ILE FOX ANA HABER FOX
4 MARAŞLI ATV
5 ÇUKUR SHOW TV
6 UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU (ÖZET) TRT 1
7 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV
8 YASAK ELMA (ÖZET) FOX
9 SURVİVOR TV8
10 ESRA EROL'DA ATV
20+ ABC1 İLK 10 PROGRAM
1 UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU TRT 1
2 YASAK ELMA FOX
3 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER FOX
4 ÇUKUR SHOW TV
5 MARAŞLI ATV
6 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV
7 ESRA EROL'DA ATV
8 UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU (ÖZET) TRT 1
9 SURVİVOR TV8
10 YASAK ELMA (ÖZET) FOX
Dün reyting sıralamasında kim birinci oldu merak edilirken,
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi reyting sonuçları da en trend konular arasında yer aldı. Dilerseniz geçen haftanın reyting sonuçlarına göz atabilirsiniz.
GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI
İşte 8 Şubat 2021 tarihli geçen haftanın reyting sonuçları:
TOTAL İLK 10 PROGRAM
- UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1
- CUKUR SHOW TV
- ESRA EROL'DA ATV
- YASAK ELMA FOX
- MARASLI ATV
- SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
- HAVA DURUMU ATV
- MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
- SHOW ANA HABER SHOW TV
- MARASLI (OZET) ATV
15 Şubat 2021 Pazartesi TV'de Neler Vardı?
Dün akşam hangi kanalda ne yayınlandı? İşte 15 Şubat 2021 pazartesi TV yayın akışı:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
12.30 Adını Feriha Koydum 'Dizi' (Tekrar)
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Çukur 'Dizi'
00.15 Arıza 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)
05.15 Turgay Başyayla İle Lezzet Yolculuğu (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
13.00 Bay Yanlış 'Dizi' (Tekrar)
14.00 Temizlik Benim İşim
16.15 Zuhal Topal'la Sofrada
19.00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20.00 Yasak Elma 'Dizi'
23.45 Baraj 'Dizi' (Tekrar)
02.15 Zuhal Topal'la Sofrada (Tekrar)
04.30 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Kadın 'Dizi' (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
09:45 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
09:45 Kırmızı Oda
12:30 Süper 1 Takım
12:45 Survivor Panorama
13:15 Süper 1 Takım
13:30 Survivor Panorama
14:45 Süper 1 Takım
15:00 Doya Doya Moda
15:45 Süper 1 Takım
16:00 Sinema
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
STAR TV YAYIN AKIŞI
13.15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Söz 'Dizi' (Tekrar)
18.30 Star Haber
20.00 Sefirin Kızı 'Dizi'
00.15 Akrep 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Metro 'Yabancı Film'
05.00 Geniş Aile 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
13.00 Gelinim Mutfakta
15.45 Yüzleşme
19.00 Kanal D Haber
20.00 Geniş Aile Komşu Kızı 'Türk Filmi'
21.45 Geniş Aile Komşu Kızı 'Türk Filmi'
23.45 Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 'Yabancı Film'
02.30 Yüzleşme (Tekrar)
04.45 Gelinim Mutfakta(Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
13.00 Atv Gün Ortası
14.00 Beni Bırakma 'Dizi'
16.20 Esra Erol'da
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Maraşlı 'Dizi'
00.20 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
03.20 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
13.20 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar
15.55 Acemi Anneler 'Dizi'
17.15 Seksenler 'Dizi'
19.00 Ana Haber
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Uyanış: Büyük Selçuklu 'Dizi'
00.15 Benim Adım Melek 'Dizi' (Tekrar)
02.45 52 Hafta 'Belgesel'
03.10 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi (Tekrar)
03.55 Ezgi Sertel İle Fazlası Zarar (Tekrar)
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8'de Sağlık
08:15 Çook Yaşa
08:30 Yerli Sinema
09:45 Süper 1 Takım
10:00 Kırmızı Oda
10:45 Survivor Panorama
13:00 Doya Doya Moda
13:15 Süper 1 Takım
13:30 Survivor Panorama
16:15 Arif v 216
17:15 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
20:00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler
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