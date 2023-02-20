20 Şubat 2023 Dolar bugün kaç TL? Dolarda bu hafta beklentiler ne?

Dolar/TL, haftaya yatay bir seyirle başlamasının ardından 18,8680 seviyelerinde işlem görüyor.

DOLARDA BU HAFTA BEKLENTİLER NE?

DOLARDA BU HAFTA BEKLENTİLER NE?

Analistler, geçen hafta ABD'de açıklanan makroekonomik veriler sonrası artan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenenden daha uzun süre şahin kalabileceği endişelerinin, yeni haftaya da taşındığını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek iki toplantıda 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, bankanın haziran ayındaki toplantıda da yüzde 55 ihtimalle politika faizini 25 baz puan daha artıracağı öngörülüyor.