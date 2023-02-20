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Dolar/TL, 18,87 seviyesinden işlem görüyor

Cuma günü, en düşük 18,8234 ve en yüksek 18,8874 seviyelerini gören dolar/TL, günü 18,8617'den tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya yatay başlamasının ardından saat 10.30 itibariyle 18,8680'den işlem görüyor. Dolar endeksi, şu sıralarda yatay seyirde 103,9'da bulunurken, avro/dolar paritesi de önceki kapanışının hemen üzerinde 1,0700 seviyelerinde seyrediyor. Peki dolarda bu hafta beklentiler ne? İşte detaylar.

10:38 . 20/02/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
20 Şubat 2023 Dolar bugün kaç TL? Dolarda bu hafta beklentiler ne?

20 Şubat 2023 Dolar bugün kaç TL? Dolarda bu hafta beklentiler ne?

Dolar/TL, haftaya yatay bir seyirle başlamasının ardından 18,8680 seviyelerinde işlem görüyor.

DOLARDA BU HAFTA BEKLENTİLER NE?

Analistler, geçen hafta ABD'de açıklanan makroekonomik veriler sonrası artan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklenenden daha uzun süre şahin kalabileceği endişelerinin, yeni haftaya da taşındığını söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek iki toplantıda 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, bankanın haziran ayındaki toplantıda da yüzde 55 ihtimalle politika faizini 25 baz puan daha artıracağı öngörülüyor.

Yurt içinde Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin haber akışı ve alınan tedbirlerin yansımalarının izlenmeye devam edileceğini aktaran analistler, verilere duyarlılığın yüksek seyrettiği bu dönemde piyasalarda oynaklığın sürebileceğini ifade etti.

Analistler, bugün ABD'de piyasaların resmi tatil nedeniyle kapalı olacağını anımsatarak, teknik açıdan dolar endeksinde 104,5 seviyesinin direnç, 103'ün destek konumunda olduğunu bildirdi.


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26 dakika önce
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Dolar/TL, 18,87 seviyesinden işlem görüyor
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