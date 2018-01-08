2018 AGİ ne kadar?

2018 AGİ hesaplama yöntemlerini sizler için hazırladık. Çalışanlar 2018 yılında AGİ ücretlerinin ne kadar olacağını merak ediyordu. İşte 2018 AGİ hesaplama işlemleri…

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

Asgari Geçim İndirimi hesaplanırken, ilgili yılın başındaki (Birinci 6 aylık) asgari ücret tutarının yıllık toplamı hesaplanır, hesaplanan yıllık toplam tutar, Asgari Geçim İndirimi oranı ile çarpılır, elde edilen Asgari Geçim İndirimine esas tutar en düşük Gelir Vergisi oranı olan %15 ile çarpılarak bulunan değer 12'ye bölünür ve aylık Asgari Geçim İndirimi tutarı hesaplanır. Oran hesaplanırken çalışanın medeni durumu göz önüne alınır. Yıllık asgari ücret toplamının, işçinin kendisi için %50'si, çalışmayan eşi için %10'u, bakmakla yükümlü olduğu 2 çocuğun her biri için %7,5'u, 3. çocuk için %10'u ve sonraki çocukların her biri için ise %5'i esas alınır. Bu oranların toplamı %85'i geçemez. Örneğin eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan bir işçinin asgari geçim indirimi oranı %50 + %10 + %7,5 + %7,5 + %10 = %85 olacaktır. Yıllık asgari ücret toplamı bu oran ile çarpılır ve sonuç 12'ye bölünerek aylık asgari geçim indirimi hesaplanır.

AİLE DURUMUNU AGİ İÇİN BİLDİRİN

Ücretlilerin, medeni durumları ve çocuk sayıları ile eşinin iş ve gelir durumu hakkında "Aile Durumu Bildirimi" ile işverene bildirimde bulunması gerekiyor. Evlenme, ölüm, boşanma gibi değişikliklerin işverene bir ay içinde bildirilmesi gerekiyor. Sabah'ın haberine göre, asgari geçim indirimi oranını etkileyen değişiklikler işverene bildirilen tarih itibariyle uygulanıyor. Doğum nedeniyle ücretsiz izne çıkılan dönemde ücret alınması ve bundan gelir vergisi kesilmesi durumunda indirimden yararlanılabiliyor. Ancak ücretsiz izinli olunan dönemde gelir vergisi kesintisi yapılmadığı için indirimden yararlanılamıyor.

YETİM TORUN İÇİN DE AGİ ALINIYOR

Asgari geçim indirimi evlat edinilen çocuklar, nafaka verilenler, anne-babasını kaybeden torunlar dâhil 18 yaşını veya eğitim gören 25 yaşını doldurmamış çocuklar için uygulanıyor. Asgari geçim indirimi uygulamasında eşlerin her ikisinin ücretli olması durumunda çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden bağlı olduğun eşin bildirimine dâhil ediliyor. Çocuklar için asgari geçim indiriminden, boşanan eşlerden her ikisinin çalışması durumunda nafakaya hükmedilen eş yararlanabiliyor. Nafaka ödemesine karar verilmesine karşın yükümlülüğünü yerine getirmeyenlerin belgelendirilmesi durumunda çocuklar için indirimden yararlanamayacak.

2018 AGİ NE KADAR OLDU?

Bekar 152,18 TL

Evli, eşi çalışmayan 182,51 TL

Evli, eşi çalışmayan 1 çocuklu 205,44 TL

Evli, eşi çalışmayan 2 çocuklu 228,16 TL

Evli, eşi çalışmayan 3 çocuklu 258,70 TL

Evli, eşi çalışmayan 4 çocuklu 258,70 TL

Evli, eşi çalışmayan 5 çocuklu 258,70 TL

Evli, eşi çalışan 152,18 TL

Evli, eşi çalışan 1 çocuklu 175 TL

Evli, eşi çalışan 2 çocuklu 197,83 TL

Evli, eşi çalışan 3 çocuklu 228,56 TL

Evli, eşi çalışan 4 çocuklu 243,48 TL

Evli, eşi çalışan 5 çocuklu 258,70 TL