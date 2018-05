2018 iftar sahur vakti saat kaçta? İftara ne kadar kaldı?

İftar vakti ne zaman, iftar sahur saat kaçta, iftara ve sahura ne kadar kaldı? sorusu 16 saat oruç tutan Müslümanlar tarafından gün içerisinde sıkça sorulan sorular arasında yer alıyor. Kur'an-ı Kerim'in içerisinde indiği ay olan ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini de içinde barındıran mübarek Ramazan ayı dün gece ilk sahurla başladı. Milyonlarca Müslüman akşam ezanının sonuna doğru ezanla açılacak iftar vaktini merak ediyor. Bu yazımızda 2018 yılı Ramazan ayı sahur vakti ve iftar vaktini sizlerle paylaştık. İşte 2018 iftar-sahur saatleri...

İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

İslam fıkhına göre, imsak vaktinin girmesiyle başlayan oruç akşam ezanının okunmasıyla iftar edilebilir. İllerimizin farklı enlem ve boylam üzerinde yer alması nedeniyle tüm illerimizde iftar vakitleri farklı zamanlarda yapılıyor.

İL İL İFTAR VAKTİ

2018 RAMAZAN İMSAKİYESİ

SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Akşam namazıyla başlayan yeme içme imsak vaktinin girmesiyle sona ermektedir. Fakat sahur yapmak, gece uykudan uyandıktan sonra imsak vakti girinceye kadar yapılan yeme içmedir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) sahur yemeğinin bereketli olduğunu belirterek teşvik etmiştir.

İL İL SAHUR VAKTİ

2018 İMSAKİYE

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Ramazan ayı içerisinde bulunan en önemli gece Kadir gecesidir. Bin aydan daha hayırlı olarak belirtilen bu gece de yapılan tüm ibadetler normal günlerde yapılan ibadetlerden kat ve kat daha faziletlidir. Diyanet, Ramazan ayının başlangıç tarihini açıklamasının ardından gözler Kadir Gecesine çevrildi. Ramazan ayının 27. gecesinde Kadir Gecesi bu yıl, 10 Haziran Pazar günü idrak edilecek. İbadetlerine yön vermek isteyen vatandaşlarımızın Kadir Gecesini bugün ihya edecek.

Ramazanda iftar ve sahur vakti dışında en çok merak edilen konulardan biriside Ramazan ve Kurban Bayramının ne zaman olduğudur.

Bu sene Ramazan Bayramı arefesi 14 Haziran perşembe gününe denk geliyor. Ramazan Bayramının birinci günü 15 Haziran cuma ikinci günü 16 Haziran cumartesi üçüncü günü 17 Haziran pazar gününe denk geliyor.

Yani 2018 yılı itibariyle Ramazan Bayramının 9 gün resmi tatil olması söz konusu değil. Fakat Kurban Bayramı tatilinin uzun olması bekliyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı sitesinde yer alan dini günler takvimine göre Kurban Bayramı’nın;

-1. günü 21 Ağustos Salı 2018,

-2. günü 22 Ağustos Çarşamba 2018,

-3. günü 23 Ağustos Perşembe 2018,

-4. günü 24 Ağustos Cuma 2018, olarak belirlenmiştir.

İFTAR DUASI NASIL YAPILIR?

Oruç açılırken dua edilmesi sünnettir. Herkes içinden geldiği gibi zikrini, şükrünü ve yakarışını ifade edebilir. Örnek olması bakımından öteden beri yaygın olarak yapılan bir duayı buraya alalım:

"Allahım! Senin rızanı kazanmak için oruç tuttum, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Sana inanıp güvendim. Ey lutuf ve ikramıgeniş olan Rabbim! Beni bağışla."

اَللّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَ عَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَ عَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ

"Allahumme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu veala rizkuke eftertu"

(Allah'ım senin rızân için oruç tuttum. Sana inandım. Sana güvendim.Senin rızkınla orucumu açıyorum)

SAHUR YAPMANIN ÖNEMİ

Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20).Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, II, 105).Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.

Mersin iftar vakti, sahur saati ve Mersin Ramazan imsakiyesi 2018 için tıkla Mersin iftar vaktini ve sahur saatini sizler için hazırladık. Diyanet tarafından Mersin imsakiyesi paylaşıldı. İşte Mersin imsakiyesi...2018 Mersin imsakiyesiMersin imsakiyesi Diyanet tarafından açıklandı. Buna göre Mersin'de ilk iftar saat 19.49'da açılacak.Mersin iftar vaktiMersin namaz vakitleri

2018 Kayseri iftar vakti ve sahur saatleri! Aylık Kayseri imsakiyesi Kayseri iftar vakti ve sahur saatleri haberimizde. Kayseri’de ezanın kaçta okunacağını, sahura kaçta kalkılacağını haberimizden rahatlıkla görebilirsiniz. 11 ayın sultanı Ramazan ayı geldi. Bu mübarek günlerde oruç tutarak ibadet edecek olan Müslümanlar, aynı zamanda da günü daha da verimli geçirmek için çalışacaklar. Peki ibadetle geçen günün akşamında Kayseri’de akşam ezanı saat kaçta okunacak? İşte Kayseri iftar vakti ve sahur saatleri…Kayseri iftar vaktiKayseri sahur saatiKayseri namaz vakitleri2018 Kayseri imsakiyesiDiyanet tarafından açıklanan 2018 Kayseri imsakiyesini de sizler için hazırladık. Ramazanda porsiyonlara dikkat edinSon yıllarda Ramazan ayının yaz dönemine denk gelmesine bağlı yaklaşık 16 saat aç ve susuz geçiriliyor. Bu nedenle de iftar ve sahur arasında oruçsuz geçirilen dönemdeki beslenme daha da önem kazanıyor. Oruçla beraber değişen öğün düzeninin gün içinde kan şekerinde dalgalanmaların yaşanmasına neden olabildiğini belirten Acıbadem Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Esra Kula, bunun önüne geçmek için sahurda ve iftarda tüketilen yiyeceklerin miktarı ve türünün de önemli olduğuna işaret ediyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Esra Kula, bir ay boyunca, uzun süren açlığa rağmen hem enerji düzeyini dengeleyecek, hem de bu süreyi daha sağlıklı geçirmeye yardımcı olacak beslenme önerilerini sıraladı.Ramazan ayı boyunca genellikle daha tok tutacağı düşünülerek sahurda yoğun hamur işleri veya yüksek miktarda pilav, makarna gibi karbonhidrat içeriği yüksek gıdaların tüketildiğini belirten Acıbadem Kayseri Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Esra Kula, bunun doğru bir tercih olmadığının söyledi. Hamur işleri tüketmenin tokluk süresini uzatmayacağı gibi kan şekerinin de daha hızlı yükselip düşmesine neden olacağını anlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Esra Kula, aynı zamanda iftarda çok çeşitli ve fazla miktarda yemek yemenin kan şekeri düzeninin bozulmasına neden olabileceğine dikkat çekti.İftar ve sahur arasında 2 litre su içinRamazan orucuyla beraber yaklaşık 16 saatlik susuzlukla karşı karşıya kalan metabolizmada halsizlik, konsantrasyon düşüklüğü, baş ağrısı gibi şikayetler oluşabiliyor. Bunun önüne geçebilmek için iftar ile sahur arasında geçen sürede mutlaka vücudun suya doyurulması gerekiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Esra Kula, iftardan yarım saat sonra sık sık su içilmeye başlanarak yatma vaktine kadar en az iki litre su içmenin gün içinde olası şikayetlerin önüne geçebileceğini anlattı. Çay, kahve veya bitki çaylarının hiçbir şekilde suyun yerine geçmeyeceğini hatırlatan Beslenme ve Diyet Uzmanı Esra Kula, “Bu durum su içmeyi unutturarak vücudun daha çok susuz kalmasına neden olabileceği için tercih edilmemelidir” dedi.Protein tokluk süresini uzatıyorÖzellikle sahurda, ekmek, pilav, makarna gibi karbonhidrat grubu yiyeceklerin dikkatli ve sınırlı tüketilmesi gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Esra Kula, fazla miktarda alınan bu yiyeceklerin tokluk sağlayamayacağı gibi gün içinde kan şekeri düzeyinin de olumsuz etkilenmesine neden olacağına işaret etti. Bunun yerine, tokluk süresini uzatan ve kan şekerini dengede kalmasını kolaylaştıran protein içeriği yüksek gıdaların tercih edilmesinin yarar sağlayacağını söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Esra Kula, şu önerileri sıraladı: ‘”Sahurda yumurta, peynir, süt ve yoğurt tüketilebilir. Aynı zamanda salatalık, domates gibi su ve posa içeriği yüksek sebzeler hem susuzluğa, hem oluşabilecek kabızlık şikayetlerine karşı koruyucu olacağı için tercih edilebilir. Sahurda mutlaka en az iki bardak su içmeye özen gösterilmesi de gün içinde susuzluk hissine yardımcı olacaktır. Sıvı alımını arttırmak için kilo sorunu olmayan kişiler şekersiz kaynatılmış hoşaf da tüketilebilir.”İftarda porsiyonlara dikkat edinİftarda ise suyun beraberinde hurma veya zeytin ile iftar açmanın kan şekeri ve tansiyonun daha kolay düzenlenmesine yardımcı olacağına dikkat çeken Beslenme ve Diyet Uzmanı Esra Kula, sonrasında bir kase çorba ile yemek yemeğe yavaş yavaş devam etmek gerektiğini söyledi. Özellikle fazla kilo problemi ve mide şikayetleri olanların, çorbadan sonra sofradan kalkıp en az 10 dakika ara vermek kaydıyla kontrollü yemek yemelerinde de yarar görülüyor. Dikkat edilmesi gereken önemli bir noktayı da porsiyonlar oluşturuyor. Gün sonunda açlık ve susuzluğun sonucu porsiyonlara dikkat edilmediğini belirten Esra Kula, porsiyonlarda aşırıya kaçmanın şişkinlik, hazımsızlık, mide yanması ve ani kan şekeri yükselmesi gibi şikayetlere neden olabileceğine işaret ediyor. Ara verdikten sonra tekrar sofraya dönüldüğüne kırmızı et, tavuk eti veya balık içeren bir ana yemek yenebileceğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Esra Kura, “Et tercih edilecekse herkesin kendi elinin büyüklüğünde bir parça uygun miktardır. Kilo vermek isteyenler ise avuç içi boyutunu geçmemeli. İlerleyen günlerde kabızlık şikayetiyle karşılaşmamak için de, mutlaka salata ve sebzeye yer verilmeli. Kızartılmamış, az yağlı yada yağsız sebzeler serbestçe yenebilir” dedi.Yürüyüş yaparak metabolizmanızı hızlandırınRamazan boyunca beslenme düzenindeki değişik metabolizma üzerinde de olumsuz etki yaratarak yavaşlamasına neden olabiliyor. Bunun önüne geçmek için iftardan yarım saat sonra sık sık su içmenin yanında iftardan sonra gelen yorgunluk, rehavet şikayetlerini hafifletmek ve tatlı isteğini yok etmek için mutlaka hareket edilmesi gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Esra Kula, “Açık havaya çıkarak yürüyüş yapmak gün içinde yavaşlayan metabolizmayı aktif hale getirecektir. Yürüyüş dönüşü 1-2 porsiyon meyve beraberinde fındık, badem, ceviz gibi sağlıklı yemişler ve şekersiz çaylar ile ara öğün yapılabilir.” diye konuştu.

2018 Trabzon iftar vakti, sahur saati – 2018 Trabzon imsakiyesi Trabzon iftar vaktini ve sahur saatini haberimizden öğrenebilirsiniz.