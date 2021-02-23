2021 VGM Burs Ne Kadar? VGM Burs Başvuru Şartları ve Tarihleri

2021 VGM burs ücretleri hemen hemen her sene artmaktadır.2020-2021 eğitim öğretim yılı içerisinde de ortalama 15 TL’lik bir artış oldu.

VGM Burs Başvurusu Hangi Tarihte Yapılır?

VGM bursu başvuru tarihleri Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen tarihler arasında olmaktadır. Her sene tarihler değişiklik göstermektedir. Lakin genel olarak eğitim öğretim yılının başında başvurular alınmaya başlar. İnternet sitesi üzerinden yaklaşık olarak 15 gün önceden duyurulur.

VGM Burs Başvurusu Nasıl Yapılır?

VGM burs başvurusu yapmak için öncelikle örgün öğretim veren ortaöğrenim (lise ve ortaokul) ya da yükseköğrenim (lisan, ön lisans) eğitim kurumlarında öğrenci olmak gerekir. Ortaöğrenim ya da yükseköğrenim burs başvurusu içinde Vakıflar Genel Müdürlüğü web sitesinde yayınlanan burs başvurumu formu doldurulmalıdır.

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Başvuru adımlarında hangi bilgileri dolduracağınıza dair yönlendirmeler yapılmaktadır. Burs başvuru formundaki bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurmak önemlidir. Yanlış, yalan bilgilerin beyan edilmesi burs alma hakkını ortadan hem o dönem içerisinde hem de daha sonraki zamanlar içerisinde ortadan kaldırmaktadır.

Başvurunuzu yaptıktan sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bilgileriniz değerlendirmeye alınır. Değerlendirme aşaması sırasında beyan etmiş olduğunuz bilgiler doğrultusunda Bölge Müdürlükleri tarafından belgeler istenebilmektedir. Bu belgeler başvuru süreci içerisinde ilgili yerlere teslim edilmelidir. Teslim edilmediği zaman burs başvuru süreci iptal olacaktır ve burs almayacaktır. Değerlendirme süreci tamamen bittikten sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü internet sayfasında sonuçlar açıklanmaktadır. Sonuçlar yaklaşık olarak 1, 2 ay içerisinde açıklanmaktadır. Başvuru işleminde olduğu gibi T.C. kimlik numarası ile başvuru durumunuzu sorgulayarak Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu alıp alamadığınızı öğrenebilirsiniz.

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VGM Bursu Ödemeleri Ne Zaman Yapılır?

VGM bursu almaya hak kazanan öğrencilere burs ödemeleri sonuçlar açıklandıktan sonra kısa süre içerinde burs ödemeleri yatmaktadır. Öncesinde öğrencilerin yapması gereken bir işlem vardır bu da banka hesabı açmadır. Öğrencilere hangi bankadan hesap açacaklarına ilişkin bilgiler kısa mesaj ya da e-posta aracılığıyla gönderilmektedir. Hesap açma işlemleri tamamlandıktan sonra en erken ekim ayında Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu yatmaktadır.

Burs ödemeleri eğitim öğretim dönemi içerisinde yapılır. Yani 8 aylık bir ödeme yapılmaktadır. Bu süre ekim ve mayıs ayı arasındaki ayları kapsar.

VGM Bursu Şartları

VGM bursu almak için gerekli olanlar koşullar şunlardır:

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• Ortaöğretim ya da yükseköğretim kurumlarında örgün olarak eğitim alıyor olmak.

• 15-25 yaş aralığında olmak,

• Maddi olarak öğrenim yardımına ihtiyacı olması gerekmektedir.

VGM Bursu Kimlere Verilmez?

VGM Bursu almaya hak kazanamayan yükseköğretim ve ortaöğretim öğrencileri şu şekilde sıralanmıştır:

• Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından muhtaç aylığı alan öğrenciler,

• Özel okul ve açık öğretim de okuyan öğrenciler,

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• Asgari ücret düzeyinde ücret alacak bir işte çalışan öğrenciler,

• Yabancı uyruklu öğrenciler,

• Polis akademisi öğrencileri,

• Askeri okul öğrencileri,

• Fazladan ders yılı kalan öğrenciler,

• Yüksek lisans ya da doktora yapan öğrenciler,

• Başka bir kamu kurumu tarafından karşılıksız eğitim yardımı alan öğrenciler,

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• Eğitim dönemi boyunca ders başarısızlığı yüzünden Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu kesilen öğrenciler bir daha burs alma hakkı kazanamazlar.

Yabancı uyruklu öğrencilerin burs alabilmeleri için %10’luk bir burs kontenjanı vardır. %10’luk dilim içerisine giremeyen yabancı öğrencilere burs verilmemektedir.