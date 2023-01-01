Ateş, kor ve köz gibi anlamlara gelen cemre hakkında araştırmalara başlayan vatandaşlar, ilk cemrenin hangi tarihte düşeceğini sorguluyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, ilk cemre ne zaman düşecek? 2023 birinci cemre havaya ne zaman düşer?