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Cemre tarihleri
Ateş, kor ve köz gibi anlamlara gelen cemre hakkında araştırmalara başlayan vatandaşlar, ilk cemrenin hangi tarihte düşeceğini sorguluyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, ilk cemre ne zaman düşecek? 2023 birinci cemre havaya ne zaman düşer?
Halk arasında inanışa göre, kasım ayının 100. gününden 5 gün sonra cemre düşmeye başlar. Cemre birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düşer.
Baharın yaklaştığının göstergesi olan cemrelerden ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşecek. 2023 yılında 19 Şubat tarihi Pazar gününe denk geliyor.
İkinci cemre 26-27 Şubat tarihlerinde suya düşecek.
Nevruz Bayramı'nın habercisi olarak bilinen üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşüyor.
Son cemre ile beraber artık baharın geldiği kabul ediliyor.