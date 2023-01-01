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İlk cemre ne zaman havaya düşecek?

Halk arasında ilk cemrenin düşmesiyle beraber havanın ısınmaya başlayacağı anlaşılır. Bir çok kültürde yılın benzer zamanlarda toprağa düşen cemrenin 2023'te ne zaman gerçekleşeceği merak ediliyor. Nevruz Bayramı'nın habercisi olan cemrenin ilki havaya düşer. İkincisinin suya, üçüncüsünün ise toprağa düşmesiyle yaz mevsiminin başladığına işaret eden 2023 yılı cemre tarihleri belli oldu.

15:43 . 23/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Cemre tarihleri

Cemre tarihleri

Ateş, kor ve köz gibi anlamlara gelen cemre hakkında araştırmalara başlayan vatandaşlar, ilk cemrenin hangi tarihte düşeceğini sorguluyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, ilk cemre ne zaman düşecek? 2023 birinci cemre havaya ne zaman düşer?

2023 CEMRE TARİHLERİ

Halk arasında inanışa göre, kasım ayının 100. gününden 5 gün sonra cemre düşmeye başlar. Cemre birer hafta aralıkla havaya, suya ve toprağa düşer.

2023 İLK CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Baharın yaklaştığının göstergesi olan cemrelerden ilki 19-20 Şubat'ta havaya düşecek. 2023 yılında 19 Şubat tarihi Pazar gününe denk geliyor.

İKİNCİ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

İkinci cemre 26-27 Şubat tarihlerinde suya düşecek.

ÜÇÜNCÜ CEMRE NE ZAMAN DÜŞECEK?

Nevruz Bayramı'nın habercisi olarak bilinen üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşüyor.

Son cemre ile beraber artık baharın geldiği kabul ediliyor.

#cemre
#ilk cemre
#2023 cemre tarihleri
1 saat önce
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İlk cemre ne zaman havaya düşecek?
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