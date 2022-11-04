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Pasaport harç ve defter ücretleri 2023: 6 Ay,1,3,10 yıllık pasaport yenileme ücreti ne kadar?

Yurt dışına seyahat etmek isteyen vatandaşlar pasaport sürelerinin sona ermesi ile pasaportlarını yenilemeleri gerekmektedir. Pasaport yenileme ücretleri harç bedeli ve defter bedeli yoplamına denir. 2023 yılında pasaport yenileyecek olan vatandaşlar "2023 pasaport harç ve defter ücretleri"ni sorguluyor. Peki, 2023 yılında pasaport yenileme ücreti ne kadar? 6 ay, 1 yıl, 3 yıl ve 3 yıl üzeri pasaport süresi için ne kadar harç ve defter bedeli ödenmesi gerekiyor? İşte umumi, hususi ve hizmet pasaportları olmak üzere 2023 pasaport yenileme ücretleri...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2023 pasaport harç ve defter ücretleri ne kadar?
PASAPORT 2022

Pasaport ücretleri her sene değerleme oranına göre artış gösterir. 2022 yılında pasaport ücretleri yüzde 36 artmıştı. 2023 paraport ücretleri, har. ve defter masrafları haberimizde.

2023 PASAPORT YENİLEME ÜCRETLERİ NE KADAR?

  • 6 aya kadar: 689,74 TL (309,40 TL)
  • 1 yıl: 1083,12 TL (452,30 TL)
  • 2 yıl: 1646,11 TL (738,40 TL)
  • 3 yıl: 2338,53 TL (1049,00 TL)
  • 3 yıldan fazla: 3295,70 TL (1478,30 TL)

ÖĞRENCİLER İÇİN PASAPORT HARÇ BEDELİ ÜCRETSİZ Mİ?

Öğrenci pasaportu çıkarırken harç bedeli ödenmemektedir. Defter bedeli ödemesi yeterli olacaktır. 2022 yılı itibariyle pasaport defter bedeli 225,00 TL’dir. 25 yaşından büyük öğrenciler ise bordo pasaport harç bedeli ve defter bedeline tabi tutulmaktadır.

PASAPORT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Pasaport yenileme işlemi için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden randevu alınması gerekir. Alo 199 çağrı merkezinden veya https://randevu.nvi.gov.tr/ üzerinden randevu alınabilir.

https://randevu.nvi.gov.tr/ sayfasına gidin.

Pasaport sayfasına girin.

Pasaport türünüzü seçin.

Ekranda karşınıza gelen bilgileri girin ve ‘Devam Et’ butonuna basın.

Bağlı olduğunuz İl ve ilçe Nüfus Müdürlüğünü seçin.

İşlem yapmak istediğiniz kişiyi seçin.

İleri butonuna basın. İşlem yapmak istediğiniz kişiyi seçin.

Kişi seçin ve karşınıza çıkan ekrana HES Kodunuzu yazın ve ileri butonuna basın.

Kişiyi, randevu tarihi ve saatini seçin ileri butonuna basın.

Telefonunuza gelen onay kodunu doğrulama alanına yazın ve ileriye basın.

PASAPORT RANDEVUSU İÇİN TIKLAYIN

PASAPORT YENİLEME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

Hizmet Damgalı Pasaport Talep Formu (Düzenlendiği tarihten itibaren 60 (altmış) gün geçerliliği olan)

Kamu görevlisi olmayanlar için talep formu ile birlikte görev onayı,

Nüfus cüzdanı, kimlik kartı veya geçici kimlik belgesi

1 adet biometrik fotoğraf

Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen pasaport defter bedelinin ödenmesi.

Parmak izi

18 yaş altı çocuklar için muvafakatname

Şu an kullanılan pasaport

PASAPORT KAÇ GÜNDE ÇIKAR?

Birçok farklı etkene bağlı olarak pasaport çıkma süresi farklılık gösterebilmektedir. O sebepten dolayı seyahatten yaklaşık 1 ay kadar önce İşlemlerin yapılması gerekir. İlgili belgelerin doldurulması, evrakların hazırlanması ve başvuru merkezleri üzerinden işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekir. Daha sonra ilgili evraklar büyükelçiliğe gönderilmek suretiyle inceleme yapılır. Eğer inceleme neticesinde herhangi bir sorun yok ise 4 ile 6 hafta içerisinde sonuç elde edilir.

Ancak araya giren bayramlar, resmi tatiller ya da birtakım evrak problemleri sebebiyle süre değişkenlik gösterebilmektedir. Aynı zamanda daha erken bir vakit içerisinde de pasaportu elde etmek mümkün. Diğer yandan büyük ölçekteki yoğunluğa bağlı olarak süre farklılık yaratabilmektedir. Önemli olan işlemleri eksiksiz ve doğru şekilde tamamlamak suretiyle büyükelçilikten gelecek haberi beklemektir.

Sonuç kişiye ulaştırıldıktan sonra pasaport kargo yoluyla PTT üzerinden adrese ulaştırılır. Büyükelçiliğin bulunduğu şehre bağlı olarak pasaport ulaşım süresi değişkenlik gösterebilmektedir. Bu durum 2 ila 7 iş günü içerisinde gerçekleşir. Ancak bu sadece Yurtiçi için geçerlidir. Yurtdışı adına farklı prosedürler yer almaktadır ve süre biraz daha uzun devam edebilir. Ancak Türkiye sınırları içerisinde ortalama bir hafta sonra pasaport kişinin adresine ulaşmaktadır.

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