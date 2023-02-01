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Sözleşmeşi öğretmenlik başvuruları bekleniyor

2023 yılında sözleşmeli öğretmenler atama için yapılacak duyuruları bekliyorlar. Geçtiğimiz yıl 20 bin öğretmen ataması yapılmıştı. 2022 yılı sözleşmeli öğretmen başvurusu 18-26 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınmıştı. Peki, 2023 sözleşmeli öğretmen ataması ne zaman, başvurular ne zaman yapılacak?

15:44 . 1/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
2023 sözleşmeli öğretmen ataması

2023 sözleşmeli öğretmen ataması

Sözleşmeli öğretmenlik için bekleyen binlerce adayı ilgilendiren atama takvimi tarihleri için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. 2023 sözleşmeli öğretmen atama başvurusu merak ediliyor.

ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ BELLİ OLDU MU?

Konu hakkında açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Son 20 yılda 750 bin öğretmen atandı. Her yıl öğretmen ataması oldu. MEB çalışmalarını yapar. Gerekli istişareler yapılır alım yapılacağı zaman kamuoyuyla paylaşılır." dedi.

ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Geçen yıl ilk atama tercihleri 21-26 Ocak tarihleri arasında yapılmıştı. 2023 yılı öğretmen atama takvimi henüz açıklanmadı.

BAKAN ÖZER'DEN ATAMA MÜJDESİ

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mogan Uygulama Otelinde öğretmen atamasıyla ilgili müjde verdi. Bakan Özer, "2023 öğretmen atamasında rehber öğretmenlere her okulda bir tane olacak şekilde öncelik vermeyi planlıyoruz" dedi.

2023 ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK MI?

Öğretmenler uzun bir süredir atama beklerken seslerini her geçen gün duyurmaya çalışıyor. Atama kararının alınması durumunda branş ve kadro dağılımları da merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuya ilişkin açıklamalarda bulunurken ''Her atamada öncelik verdiğiniz alanlarımız var. Mesela 2022'de okul öncesi eğitime çok büyük ağırlık verdik. Son 20 bin atamanın 7 bin 503’ünü okul öncesi öğretmenlerle. Çünkü öyle politikamız var. Sahada sayıyı artırıyoruz, o zaman öğretmen de istihdam etmemiz lazım. 25 milyon vatandaşımıza bağımlılıkla ilgili farkındalık, önleyici, davranış paterni üretecek destekleyici mekanizmalarla ilgili eğitimi uygulamaya başladık. Şimdi bu ihtiyaçlar hep rehber öğretmene ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Onun için 2023 öğretmen atamasında rehber öğretmenlerimizi her okulda en az bir tane rehber öğretmen olacak şekilde öncelik vermeyi planlıyoruz.'' dedi.



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1 saat önce
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Sözleşmeşi öğretmenlik başvuruları bekleniyor
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