Konu hakkında açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Son 20 yılda 750 bin öğretmen atandı. Her yıl öğretmen ataması oldu. MEB çalışmalarını yapar. Gerekli istişareler yapılır alım yapılacağı zaman kamuoyuyla paylaşılır." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mogan Uygulama Otelinde öğretmen atamasıyla ilgili müjde verdi. Bakan Özer, "2023 öğretmen atamasında rehber öğretmenlere her okulda bir tane olacak şekilde öncelik vermeyi planlıyoruz" dedi.

Öğretmenler uzun bir süredir atama beklerken seslerini her geçen gün duyurmaya çalışıyor. Atama kararının alınması durumunda branş ve kadro dağılımları da merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuya ilişkin açıklamalarda bulunurken ''Her atamada öncelik verdiğiniz alanlarımız var. Mesela 2022'de okul öncesi eğitime çok büyük ağırlık verdik. Son 20 bin atamanın 7 bin 503’ünü okul öncesi öğretmenlerle. Çünkü öyle politikamız var. Sahada sayıyı artırıyoruz, o zaman öğretmen de istihdam etmemiz lazım. 25 milyon vatandaşımıza bağımlılıkla ilgili farkındalık, önleyici, davranış paterni üretecek destekleyici mekanizmalarla ilgili eğitimi uygulamaya başladık. Şimdi bu ihtiyaçlar hep rehber öğretmene ihtiyacını da beraberinde getiriyor. Onun için 2023 öğretmen atamasında rehber öğretmenlerimizi her okulda en az bir tane rehber öğretmen olacak şekilde öncelik vermeyi planlıyoruz.'' dedi.