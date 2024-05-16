Kritik ABD enflasyon verileri açıklandı. Piyasa beklentileri, tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) Nisan ayında yüzde 0,4 artması yönündeydi. Ancak gerçekleşen yüzde 0,3'lük artış, beklentilerin hafif altında kaldı.
Bu durum, tüketici fiyatlarının istikrarlı bir seyir izlediğini ancak belirgin bir yükseliş eğilimi olmadığını gösterdi.
ABD'de enflasyonu yıllık bazda yükselişini sürdürdü
Ülkede TÜFE, Nisan ayında yıllık bazda yüzde 3,4 artış gösterdi. Bu rakam, önceki döneme kıyasla istikrarlı bir yükselişi yansıttı. Yıllık TÜFE, piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 3,4 seviyesinde gerçekleşti.
Mart ayında aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,5 artışla enflasyon yaşanan ülkede, Nisan ayında da benzer bir seyir izlendi. Bu durum, enflasyonun genel seyir açısından istikrarını koruduğunu gözler önüne serdi.
Artış, çekirdek TÜFE'de de devam etti
Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE, Nisan ayında aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,6 artış gösterdi. Veriler, tüketici fiyatlarının çekirdek unsurlarının da artış eğiliminde olduğunu işaret ederken çekirdek TÜFE, ekonominin temel enflasyon eğilimini yansıttığı için dikkatle izleniyor.
ABD enflasyon verisi altın fiyatlarını nasıl etkiledi?
ABD enflasyonunun açıklanmasıyla beraber ons altının fiyatı 2 bin 379 dolara kadar yükseldi. Ardından 2 bin 367 dolara kadar geri çekildi. Saat 15.48 itibarıyla ons altının fiyatı yüzde 0,70 yükselişle 2 bin 374,55 dolar seviyesinde seyrediyor.
Enflasyon verileri sonrasında 10 yıllık ABD Hazine kağıdı getirisi yüzde 4,583'ten yüzde 4,368'e geriledi. EUR/USD veri sonrasında 1,08694'e kadar yükseldi.