Adana Demirspor - Osijek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Adana Demirspor evinde Osijek’i ağırlayacak. Mavi şimşekler tur için en iyi skoru elde ederek sahadan galip ayrılma peşinde olacak. Maç yayın bilgisi, muhtemel 11’leri ve maç kadrolarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
ADANA DEMİRSPOR - OSİJEK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
ADANA DEMİRSPOR - OSİJEK MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
ADANA DEMİRSPOR
18 Goran Karacic
4 Semih Güler
5 Andrew Gravillon
22 Jonas Svensson
7 Yusuf Sarı
8 Emre Akbaba
10 Younes Belhanda
11 Babajide Akintola
77 Kevin Rodrigues
90 Benjamin Stambouli
99 Cherif Ndiaye
OSİJEK
31 Marco Malenica
5 Styopa Mkrtchyan
41 Stefanos Evangelou
55 Alexander Drambayev
6 Darko Nejasmic
7 Vedran Jugovic
11 Mijo Caktas
17 Sime Grzan
23 Petar Brlek
66 Petar Pusic
13 Ramon Mierez
ADANA DEMİRSPOR - OSİJEK CANLI SKOR
ADANA DEMİRSPOR - OSİJEK MAÇINA DOĞRU
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın deplasmanda Yukatel Adana Demirspor ile karşılaşacak Hırvatistan temsilcisi Osijek'in teknik direktörü Stjepan Tomas, "Hem ligde hem Avrupa'da iyi başladık. Biz de fırsat bekliyor ve turu geçmek istiyoruz." dedi.
Tomas, maçın oynanacağı Yeni Adana Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, yarın kendilerini zor bir maçın beklediğinin farkında olduklarını belirtti.
Adana Demirspor'un gücünü bildiklerini, Başkan Murat Sancak'ın takımı ileriye götürdüğünü ifade eden Tomas, şunları dile getirdi:
"Önemli bir takım. Önemli yatırım ve önemli transferler yapıyorlar. İyi bir takım. Bireysel, teknik iyi oyunculara sahip. Ama biz de fırsat bekliyoruz. Bizim de amacımız var. Biz iyi de çalıştık. Hem ligde hem Avrupa'da iyi başladık. Biz de fırsat bekliyor ve turu geçmek istiyoruz."
Tomas, taraftar ve sıcak havaya dair soru üzerine, statta kendilerini bekleyen ambiyansı ve kentin hava şartlarını bildiğini belirterek, "Daha önce de Adana'ya geldim ama daha önce daha sıcak ve daha nemliydi. Bugün hava daha iyiydi. İnşallah yarın daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.
Toplantının ardından Osijek, son antrenmanını yaparak maç saatini beklemeye başladı.
Yukatel Adana Demirspor ile Osijek UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında yarın saat 21.00'de karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı Gürcistan Futbol Federasyonundan hakem Goga Kikacheishvili yönetecek.