ADLİ TATİL TAKVİMİ 2025: Adli Tatil ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor?

Yargı takvimine göre her yıl Temmuz ayında başlayan adli tatil dönemi, mahkemelerdeki işleyişi doğrudan etkiliyor. Adliyelerde işi olanlar, dava süreçlerini planlamak adına adli tatilin hangi tarihler arasında geçerli olacağını merak ediyor. Peki, bu yıl adli tatil ne zaman başlayacak ve bitecek?

ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAYIP NE ZAMAN BİTECEK?

Adli tatil, her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl 1 Eylül'de başlar." ifadeleri yer alıyor.

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR DEVAM EDİYOR?

Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.

c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.

ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.

e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.

f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.

g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.

ğ) Çekişmesiz yargı işleri.