Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti Maltepe Belediye Başkan adayı kim oldu? Sorusu merak konusu oldu. Kadem Ekşi AK Parti’nin Maltepe belediye başkan adayı oldu. Peki Kadem Ekşi kimdir?

AK PARTİ MALTEPE BELEDİYE BAŞKAN ADAYI KİM OLDU?

AK Parti’nin Maltepe belediye başkan adayı Hasan Tahsin Usta oldu. Peki Kadem Ekşi kimdir? AK Parti Maltepe Belediye başkan adayı Kadem Ekşi'nin özgeçmişi.

KADEM EKŞİ KİMDİR?

Rize'de 1965'te doğan Ekşi, ilk ve orta öğrenimini İstanbul Maltepe'de tamamladı.

İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Ekşi, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bünyesinde mühendis olarak çalıştı. Kamu ve sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliklerinde bulunan Ekşi, Türk Kızılay'ın İstanbul İl Başkanlığı görevini yürüttü.

Konut yapımı ve yer bilimleri kapsamında zemin ile geoteknik proje çalışmaları yürüten Ekşi, "Depremler, Dirençli Şehirler ve İstanbul" adlı kitabı kaleme aldı.